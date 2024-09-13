Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Компании смогут экономить ресурсы с помощью цифровой подачи документов с ВТБ

ВТБ внедрил сервис «Цифровой профиль организации», который значительно сокращает затраты юридических лиц на идентификацию и верификацию в кредитных организациях. Для этого банк интегрировал внутренние системы с государственными базами данных, сведения из которых будут «подтягиваться» при заполнении документов автоматически. «Цифровой профиль организации» внедрен Минцифры России при поддержке Банка России и Ассоциации Финтех.

Сервис позволит сократить время приема клиента на обслуживание и объем подаваемых в банк документов. Кроме того, использование актуальных на момент запроса и проверенных данных из государственных систем также снижает риск мошенничества.

Цифровой профиль организации формируется автоматически. В нем «заложены» 18 сведений, которые включают около 800 параметров. Это данные из реестров ИП, юридических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства, лицензий, данные о наличии и блокировке счетов, задолженность перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность, сведения о транспортных средствах, а также статус аккредитации для ИТ-компаний. Данные профиля предоставляются по согласию руководителя организации, выданному на Госуслугах.

erid:LjN8KZ1WHРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса

Открыт прием заявок на гранты до 6 миллиардов на внедрение российских ИТ-решений

Глава Мингосуправления, ИТ и связи Московской области в интервью CNews — о вызовах цифровизации региона

Банкам предпишут дать доступ к операциям с цифровым рублем к июлю 2025 года

Антон Рудов, «Тринити»: Мы делаем ставку на собственное производство серверов

Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Показать еще

Наука

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/