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Исследование МТС: петербуржцы сохраняют деловую активность даже во время летних отпусков

Цифровая экосистема МТС и сервис для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» изучили деловую активность россиян во время отпусков. Петербург вошел в топ городов, жители которых активно проводили онлайн-встречи летом. Петербуржцы чаще других соотечественников подключались к вебинарам с мобильных устройств. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Несмотря на период отпусков жители Петербурга и Ленобласти не сократили деловую активность. По данным экосистемы МТС, летом (с 15 июня по 15 августа) горожане часто проводили совещания, обучение в онлайн-формате.

В основном, петербуржцы подключались к встречам и вебинарам с мобильных устройств (смартфонов, планшетов): 36% сессий в «МТС Линк» пришлось именно на пользователей из Северной столицы — это самое большое значение по стране. Больше половины жителей (63%) присоединялись к вебинарам с ПК и ноутбуков. Увеличилась в летние месяцы и доля онлайн-мероприятий в Петербурге — до 3% (среди всех российских регионов).

В то же время эксперты отмечают, что летом россияне проводили на 26% меньше онлайн-встреч и совещаний, чем весной. При этом количество вебинаров по стране выросло на 5%. Так, треть совещаний, проведенных летом, — встречи один на один (30%). Весной таких собраний было меньше четверти (23%). На половине летних онлайн-мероприятий (53%) присутствовало до 6 человек. Весной же около 60% встреч прошли с 7 и более участниками.

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Кроме жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области активно использовали платформу для деловых и учебных онлайн-мероприятий летом в Москве и Московской области, Краснодарском крае и Свердловской области.

Методика исследования: анализ деловой активности россиян проведен с применением обезличенных данных пользователей «МТС Линк»; сравнивались аналогичные по длине летний и весенний периоды 2024 г. (15 июня — 15 августа против 15 марта — 15 мая).

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