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«Гравитон» представила серию устройств в уникальном дизайне

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» представил серию устройств «Автор» в премиальном дизайне. В нее входят ноутбуки, ПК, моноблоки, мониторы, клавиатура и мышь, а также МФУ и сервер. На российском ИТ-рынке это первая линейка устройств со специально разработанным дизайном, выполненном в том числе с помощью технологий ИИ. Стоимость проекта составляет 70 млн руб.

Отечественная вычислительная техника для целей импортозамещения создается в соответствии с требованиями законодательства. «Гравитон» ставит в приоритет не только функциональность своих устройств, но и эстетику. Компания разработала уникальные по дизайну компьютеры и периферию, печатное устройство и сервер. Это новая серия устройств «Автор», отличающаяся премиальным исполнением и проработанной эргономикой.

Продукция линейки «Автор» ориентирована на заказчиков, которые помимо производительности и функциональности высоко ценят эстетику. При этом эксклюзивный дизайн не будет влиять на стоимость изделий, поскольку продукция предназначена для регулируемого рынка.

«Российская вычислительная техника идет за требованиями рынка и регуляторов. Но мы решили пойти дальше и превзойти ожидания наших потребителей, которые нуждаются в надежном и эффективном оборудовании. Устройства серии "Автор" отличает неповторимый стиль. Это добавленная ценность продукции "Гравитон", но она не увеличивает стоимость устройств для заказчика», — отметил Илья Чаплинский, директор по маркетингу «Гравитон».

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Проект разработки дизайна серии «Автор» занял 11 месяцев. После создания концептов изделий были использованы технологии ИИ. С помощью нейросети проведен анализ и сравнение элементов дизайна различных существующих устройств с концептами и осуществлялся поиск новых, оригинальных идей. Далее уникальные концепты продукции исследовались на эргономику, проходили валидацию инженеров с точки зрения возможностей производства. Общая стоимость проекта разработки дизайна составила около 70 млн руб.

Первая партия устройств серии «Автор» поступит на склад компании в декабре 2024 г. В начале следующего года линейку «Автор» дополнят ноутбуки. Все оборудование новой линейки будет включено в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, утвержают в компании «Гравитон».

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