МТС запустила новые программы для студентов и выпускников вузов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила две новые программы для молодых талантов: лидерскую программу для студентов и выпускников вузов, которые в перспективе нескольких лет смогут стать руководителями в телеком-бизнесе, и программу развития для тех, кто хочет построить карьеру в сфере аналитики. Всего на обе программы было подано более шести тыс. заявок от студентов и выпускников из МГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Баумана, ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС и других вузов. Стажировки начнутся в августе и сентябре. Также в течение всего года можно принять участие в программе «МТС Старт». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Программа «МТС Лидер» направлена на развитие будущих руководителей в телеком-бизнесе. В ней примут участие студенты последнего курса и выпускники вузов с опытом работы от одного года в сфере экономики и финансов, менеджмента, бизнес-информатики и других специальностей. В ходе программы, участники будут работать над стратегически важными проектами МТС в b2c и b2b направлениях.

В рамках программы предусмотрен индивидуальный трек обучения и кросс-функциональные ротации для формирования лидерских навыков. По итогам года выпускники с лучшими результатами получат предложение остаться в компании в качестве штатных сотрудников в роли product- или project-менеджеров.

В программе «МТС ПРО» принимают участие студенты последних курсов и выпускники вузов с опытом работы от шести месяцев в сфере аналитики. В течение года участники на реальных бизнес-кейсах будут развивать цифровые навыки и ключевые компетенции в продуктовой, финансовой и бизнес-аналитике. Благодаря разработанной системе наставничества, молодые специалисты смогут получить индивидуальный план развития. По окончанию программы лучшие участники будут переведены в штат компании на позиции аналитиков.

Стажировки начнутся в августе и сентябре, будут длиться в течение одного года, их можно будет совмещать с учебой, т.к. работа будет проходить в гибридном формате – в офисе компании и удаленно. В зависимости от выбранной программы, участники будут получать от 80 до 150 тыс. руб. в месяц. Размер вознаграждения можно увеличить в случае достижения высоких результатов в течение программы.

В программе «МТС Старт» начинающие специалисты и студенты без опыта работы могут начать карьеру. Набор на классическую стажировку проходит в течение всего года, без привязки к сезону во всех ключевых бизнес-вертикалях компании. Она длится от шести месяцев до одного года, в очном или гибридном формате. Стажировку можно совмещать с учебой ― выбрать количество часов в неделю, исходя из требований вакансии и своей загрузки.

«В МТС мы активно развиваем стажерские программы. Сейчас более 40% стажеров переходят в штат компании, и мы будем существенно увеличивать эту цифру. Для стажеров это возможность начать карьеру в крупном и известном бренде, посмотреть изнутри, как работает компания, каких ценностей придерживается, какие треки профессионального развития предлагает. Мы как компания получаем замотивированных сотрудников, которые приняли решение продолжать строить карьеру именно у нас. В этом году мы добавили новые программы для тех, кто хочет развиваться в телеком-бизнесе, и для аналитиков. Впервые в отборе участников нам помогают передовые технологии и искусственный интеллект: например, чтобы попасть на программу «МТС Лидер», кандидаты должны пройти сначала телефонное собеседование с виртуальным ассистентом, а потом побаттлиться с ИИ в формате оценочного митапа», — сказала вице-президент по управлению персоналом компании МТС Лариса Бодягина.