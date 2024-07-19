Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж планшетов на рынке России на 32% в первом полугодии
Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж планшетов на российском рынке в первом полугодии 2024 года. По предварительным данным, за шесть месяцев рост продаж составил +32% в денежном и +29% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».
В первом полугодии 2024 г. россияне купили 1,1 млн планшетов на сумму 23 млрд руб. В топ-5 брендов в штучном и денежном выражении вошли Huawei, Honor, Samsung, Apple, Xiaomi вместе c Redmi.
Позитивное влияние на рынок оказали и новые модели гаджетов. В частности, речь идет о новых моделях компаний Huawei, Honor, Samsung, Apple и других производителей. Новые модели охватывают широкий спектр предпочтений пользователей, от высокопроизводительных устройств для профессионалов до доступных моделей, которые предназначены для повседневного использования.
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Кроме того, жители России активно приобретают планшеты отечественных производителей. За первое полугодие 2024 г. на рынке России в денежном выражении продажи российских планшетов выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Всего россияне купили отечественных гаджетов на общую сумму 1,28 млрд руб.
Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Зарайский: «Продажи планшетов на российском рынке демонстрируют стабильный рост с начала года. Жители нашей страны активно покупают технику хорошо известных в этом сегменте производителей. Главным трендом стала покупка планшетов сразу с клавиатурой или стилусом. В магазинах Группы «М.Видео-Эльдорадо» и наших онлайн-каналах продаж есть широкий объем предложений для потребителей сразу с дополнительными аксессуарами. Рост продаж планшетов связан с повышением производительности этих гаджетов и их способностью решать самые разные задачи: например, на устройствах можно не только просматривать, но и создавать контент, работая с «тяжелыми» фото и видеоредакторами. Также мы отмечаем позитивную динамику спроса на российские планшеты, все чаще их в своей работе используют учебные заведения и предприятия. Все эти факторы в совокупности позитивно влияют на рост рынка планшетов».