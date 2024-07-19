Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж планшетов на рынке России на 32% в первом полугодии

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж планшетов на российском рынке в первом полугодии 2024 года. По предварительным данным, за шесть месяцев рост продаж составил +32% в денежном и +29% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В первом полугодии 2024 г. россияне купили 1,1 млн планшетов на сумму 23 млрд руб. В топ-5 брендов в штучном и денежном выражении вошли Huawei, Honor, Samsung, Apple, Xiaomi вместе c Redmi.

Позитивное влияние на рынок оказали и новые модели гаджетов. В частности, речь идет о новых моделях компаний Huawei, Honor, Samsung, Apple и других производителей. Новые модели охватывают широкий спектр предпочтений пользователей, от высокопроизводительных устройств для профессионалов до доступных моделей, которые предназначены для повседневного использования.

Кроме того, жители России активно приобретают планшеты отечественных производителей. За первое полугодие 2024 г. на рынке России в денежном выражении продажи российских планшетов выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Всего россияне купили отечественных гаджетов на общую сумму 1,28 млрд руб.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Зарайский: «Продажи планшетов на российском рынке демонстрируют стабильный рост с начала года. Жители нашей страны активно покупают технику хорошо известных в этом сегменте производителей. Главным трендом стала покупка планшетов сразу с клавиатурой или стилусом. В магазинах Группы «М.Видео-Эльдорадо» и наших онлайн-каналах продаж есть широкий объем предложений для потребителей сразу с дополнительными аксессуарами. Рост продаж планшетов связан с повышением производительности этих гаджетов и их способностью решать самые разные задачи: например, на устройствах можно не только просматривать, но и создавать контент, работая с «тяжелыми» фото и видеоредакторами. Также мы отмечаем позитивную динамику спроса на российские планшеты, все чаще их в своей работе используют учебные заведения и предприятия. Все эти факторы в совокупности позитивно влияют на рост рынка планшетов».