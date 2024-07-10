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МТС прокачала связь для новосибирского бизнеса

Цифровая экосистема МТС улучшила покрытие LTE в трех бизнес-центрах Новосибирска. Модернизацию оборудования провели на Владимировской 2/1, Ленина, 52 и Красном проспекте, 50. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый диапазон LTE МТС включила в Доме Быта. Здесь располагаются несколько заведений общепита, а также подразделения городской администрации. В бизнес-центрах на Владимировской и на Ленина работают банки, службы доставки, спа, салоны красоты, кофейни, страховые, юридические, строительные и транспортные компании. Здесь также добавили новые диапазоны LTE.

Благодаря дополнительному диапазону LTE удалось увеличить емкость сети, это значит, что одновременно пользоваться интернетом смогут больше пользователей, чем ранее.

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Кроме того, доступна функция VoLTE. Технология преобразует голос в поток данных. Абоненты могут звонить и принимать вызовы через высокоскоростной IP-канал. При этом гаджет не тратит время на переключение между системами связи, поэтому и соединение происходит за 1–1,5 секунды.

«Наше телеком-оборудование установлено на крышах этих зданий. Благодаря этому сигнал ловит и внутри, и снаружи. То есть пользоваться преимуществами скоростного мобильного интернета смогут не только посетители и работники бизнес-центров, но и прохожие, так как радиус распространения этих частот достигает 3-5 км», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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