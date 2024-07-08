МТС: в Петербурге в 2,5 раза выросло число компаний, использующих защиту от киберугроз

МТС проанализировала популярность сервисов информационной безопасности в облаке MTS Web Services (MWS) у российских компаний. Петербург — в топе регионов, где востребованы решения для защиты от кибератак.

По данным аналитиков экосистемы МТС, количество компаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, использующих облачные решения MWS, выросло в 2,5 раза за I квартал 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023.

Эксперты отмечают, что спрос на сервисы от DDoS-атак по стране увеличился более чем в 1,7 раза. Чаще всего свои ИТ-системы от кибератак защищают компании из сферы услуг, на них приходится более трети всех пользователей данного сервиса. В 17% случаев защиту от DDoS-атак MWS подключают в финансовом секторе, в 12% — в сфере производства, 8% — в разработке. Активно пользуются облачными решениями в оптовой и розничной торговли, транспортной отрасли и медиа.

Востребованы у отечественного бизнеса и решения центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (SOС) от «МТС Red», спрос на них увеличился более чем в 1,5 раза. Компании из сферы услуг также лидируют по использованию сервисов SOC. На данный сектор приходится 28% всех клиентов MWS, использующих данную услугу. По 15% приходится на предприятия из ритейла и связи. Еще специалисты MWS наблюдают рост интереса со стороны финансовых организаций, медиа и разработчиков.

В топ-3 популярных ИТ-решений для защиты от кибератак у российских компаний также входит межсетевой экран уровня приложений (WAF), он позволяет находить и блокировать сетевые атаки на веб-ресурсы. Спрос на этот сервис вырос в 1,3 раза по стране.

«Объем данных в сети кратно растет, поэтому естественным образом возникает вопрос об их сохранности. Мы как цифровая экосистема разрабатываем сервисы для хранения, обработки информации в облаке, ИТ-системы для защиты от DDoS-атак. Петербургские компании все чаще используют решения в области кибербезопасности, потому что они позволяют отразить угрозу в моменте, организовать круглосуточное наблюдение за своей виртуальной инфраструктурой и минимизировать бизнес-риски», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.