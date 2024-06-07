За год Сбербанк выявил более 11,5 тысяч мошеннических ресурсов, маскирующихся под бренд банка

За год Сбербанк выявил более 11,5 тыс. мошеннических ресурсов, маскирующихся под бренд банка. Также обнаружено 79 поддельных мобильных приложений, из которых 17 — в этом году. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Фишинговые сайты и фейковые приложения, как правило, используются злоумышленниками для сбора данных о людях и последующего хищения денег, а также для заражения устройств вирусами с целью взлома аккаунтов, шантажа и других целей.

Мошенники распространяют ссылки на поддельные ресурсы с помощью спам-рассылок по почте, в мессенджерах, а фейковые приложения — через магазины приложений.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «За год Сбер выявил 11,6 тыс. фишинговых сайтов, использующих бренд банка, из них 4,5 тыс. — в этом году. Кроме того, за год Сбер обнаружил 79 мобильных приложений, имитирующих принадлежность к банку, из которых 17 — в текущем году».

Одним из каналов получения информации является сервис «Сообщи о мошеннике» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». С его помощью любой клиент может внести свой вклад в борьбу со злоумышленниками и поделиться с банком информацией о вредоносном ресурсе, мошенническом телефоне или банковской карте. После обнаружения подобных сайтов Сбербанк инициирует их блокировку.

Рекомендуется устанавливать приложения только через официальные каналы Сбербанка. Скачать актуальное приложение для Android можно на сайте банка, установить приложение для iOS можно в офисах банка.