К сезону отпусков татарстанцы скупают умные видеокамеры и датчики движения

МТС зафиксировала пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения в собственной розничной сети. Чаще всего татарстанцы выбирали камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. По мнению аналитиков МТС, это связано с желанием жителей республики обезопасить жильё в сезон летних отпусков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналогичная ситуация фиксировалась и в 2023 г., однако в мае 2024 г. продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения оказались выше мая прошлого года в четыре и три раза в штуках соответственно. Больше других россиян системы безопасности приобретали жители Москвы, Ставропольского края, Карелии, Владимирской и Нижегородской области.

МТС К сезону отпусков татарстанцы скупают умные видеокамеры и датчики движения

Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж. Производители уделяют внимание не только функционалу, но и времени работы. В течение года в МТС ожидают появления устройств, работающих от солнечных батарей, что позволит увеличить среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.

«Если раньше системы безопасности и другие цифровые решения использовались чаще всего бизнесом, теперь камеры видеонаблюдения, видеодомофоны, датчики открывания дверей и окон, счетчики электроэнергии, воды и тепла, автоматически передающие показания поставщикам, а также другие умные устройства активно применяются в повседневной жизни обычных горожан и делают ее безопаснее и комфортнее. Этому способствует как высокое проникновение мобильного и домашнего интернета, так и доступность устройств. Например, с начала года средняя цена на камеры снизилась до 3078 руб.», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.