Аналитика МТС: россияне скупают гибкие смартфоны

МТС проанализировала российский рынок смартфонов. В 2024 г. зафиксирован высокий спрос на смартфоны с гибким экраном. Так, с января по май россияне приобрели 29 тыс. таких устройств на сумму 2,9 млрд руб., что больше, чем за аналогичный период 2023 г. на 7% в штуках и на 16% в деньгах.

Главным фактором роста продаж стало расширение ассортимента, в первую очередь за счет китайских брендов. Например, на конец мая этого года насчитывается уже 30 таких моделей на российском рынке. Также смартфоны с гибким экраном становятся всё более технологичными и доступными.

Одним из наиболее популярных брендов стал Honor, представленный в категории складных смартфонов моделью Honor Magic V2. Смартфон появился в России в феврале и за четыре месяца стал хитом продаж, что позволило бренду войти в пятерку популярных производителей в этом сегменте. Стоимость смартфона составляла 179990 руб., однако с 31 мая в МТС она снизилась на 40 тыс. руб. до 139990 руб. Аналитики компании прогнозируют, что до конца этого года продажи модели могут увеличиться более чем в два раза, что позволит Honor войти в тройку производителей складных устройств.

Лидером продаж по-прежнему остается Samsung с долей 50% в штуках и 56% в деньгах. При этом за январь-май 2024 года в топ-5 брендов на рынке складных смартфонов также вошли Tecno, Huawei, Honor, Motorola. Жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Краснодарского, Красноярского края и Свердловской области больше других россиян приобретают складные смартфоны. На них приходится более 50% от всех продаж.

Всего с января по май 2024 г. в России было продано 13,5 млн всех смартфонов на сумму 290 млрд руб., что больше на 11% в штуках и на 28% в деньгах по сравнению с январем-маем 2023 г.