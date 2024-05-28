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Петербург обошел Москву по бронированиям на лето

Цифровая экосистема МТС и сервис путешествий МТС Travel проанализировали бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения в России на лето. Петербург — самый популярный город у путешественников в предстоящем сезоне, на него приходится более десятой доли от всех заказов в стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков экосистемы, 12% от всех бронирований туристического жилья по стране приходится именно на Петербург. В среднем, сутки в петербургском отеле летом обойдутся в 5 700 рублей. На втором месте — Москва (8%), замыкает тройку самых популярных направлений на лето Сочи и Адлер с 7%. Традиционно сохраняется высокий спрос на прибрежные курортные города и поселки Краснодарского края, суммарно число заказов в этом регионе превышает 10% от всех заказов по стране.

Как отмечают авторы исследования, в этом сезоне россияне бронировали жилье в среднем за три месяца до даты заезда: на 15 дней раньше, чем делали это в прошлом году. Такая тенденция — следствие растущей популярности внутреннего туризма. Путешественники заблаговременно задумываются об отдыхе, чтобы успеть выбрать наиболее привлекательные и выгодные варианты.

Ранее экосистема МТС запустила цифровой путеводитель по Петербургу и Ленинградской области, который подстраивается в зависимости от желаний и интересов туриста. Сервис составляет персональную подборку с идеями для досуга, проживания и ресторанами. Он включает больше ста мест в городе и окрестностях.

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МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».

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