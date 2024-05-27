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«ТрансТелеКом» и Yadro представили полностью российский облачный сервис

Компания «ТрансТелеКом», провайдер современных цифровых сервисов, головная организация по предоставлению облачных услуг в холдинге РЖД и Yadro, отечественный производитель вычислительной инфраструктуры, создали полностью российское облачное решение.

«ТрансТелеКом» представил облачный сервис на базе серверов и хранилищ данных Yadro, а также российского программного обеспечения. Эта платформа обеспечивает высокий уровень информационной безопасности, соответствует законодательным требованиям по защите данных и предоставляет инструменты для эффективной цифровой трансформации.

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Безопасность

Облако предлагает вычислительные мощности для запуска приложений на виртуальных машинах, безопасное хранение файлов, баз данных и резервных копий. На его основе работают сервисы контейнеризации и реализовано управление идентификацией. Возможности облака включают аналитику и машинное обучение для обработки больших объёмов данных и создания предиктивных моделей. Клиентам доступны инструменты для разработки, тестирования и развертывания ПО. Сервисы доступны в различных моделях, что позволяет организациям выбрать оптимальный уровень контроля и гибкости управления своими ИТ-ресурсами.

«Новый облачный сервис станет полезным инструментом для компаний и организаций. Он повысит эффективность и информационную безопасность, обеспечит новый уровень сервиса для клиентов», — отметил заместитель генерального директора компании «ТрансТелеКом» Константин Болтрукевич.

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