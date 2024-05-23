ДОМ.РФ и Нанософт вместе будут масштабировать ТИМ в стройотрасли

ДОМ.РФ и российский разработчик инженерного ПО «Нанософт» договорились о сотрудничестве по развитию технологий информационного моделирования в жилищном строительстве (ТИМ). Подписание соглашения состоялось на полях ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде.

Совместная работа будет направлена на плавное внедрение ТИМ, применение которого станет обязательным для девелоперов уже с 1 июля 2024 года. В частности, в рамках соглашения компаниями будут разработаны шаблоны для формирования выгрузки проприетарной цифровой информационной модели и универсального использования в среде общих данных (СОД), а также на ускорение темпов цифровизации отрасли в целом.

«Одним из факторов, тормозящих внедрение ТИМ-технологий в стройке, является несовместимость продуктов разных производителей. Взаимодействие с одним из лидеров рынка разработки ПО позволит создать унифицированные шаблоны для выгрузки данных и совместной работы с цифровыми моделями в едином поле. Они будут созданы по разработанному нами и принятому на техническом комитете Минстроя предварительному национальному стандарту. Мы ожидаем, что другие российские разработчики софта для проектирования тоже последуют этому примеру и пойдут по пути унификации собственных решений», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Созданные в ТИМ-инструментах «Нанософт» цифровые двойники можно будет беспрепятственно погружать в СОД «Цифровой контроль строительства» ДОМ.РФ, где с ней могут работать представители застройщика, подрядчики и т.д. Создание единых шаблонов данных позволит стимулировать взаимодействие участников строительного цикла, несмотря на различность используемых инструментов, упростить взаимоувязку продуктов, сократить потери данных.

«Сегодня технологии информационного моделирования активно развиваются не только с целью соответствия государственным требованиям. Сами заказчики видят практическую ценность в создании и ведении цифровых двойников в строительстве. Безусловно, это непростой и небыстрый процесс, который требует глубокой проработки методологии внедрения, создания и развития ТИМ-моделей. Важным элементом для решения такой задачи является совместимость данных – именно на это и нацелено наше партнёрство с ДОМ.РФ. Совместная работа обеспечит пользователям дополнительную гибкость и удобство при работе с информационными моделями в наших программных продуктах, а значит – увеличит массовое внедрение ТИМ и смежных инструментов на рынке строительства», – подчеркнул Максим Егоров, исполнительный директор компании «Нанософт».