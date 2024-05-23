Разделы

Бизнес
|

ДОМ.РФ и Нанософт вместе будут масштабировать ТИМ в стройотрасли

ДОМ.РФ и российский разработчик инженерного ПО «Нанософт» договорились о сотрудничестве по развитию технологий информационного моделирования в жилищном строительстве (ТИМ). Подписание соглашения состоялось на полях ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде.

Совместная работа будет направлена на плавное внедрение ТИМ, применение которого станет обязательным для девелоперов уже с 1 июля 2024 года. В частности, в рамках соглашения компаниями будут разработаны шаблоны для формирования выгрузки проприетарной цифровой информационной модели и универсального использования в среде общих данных (СОД), а также на ускорение темпов цифровизации отрасли в целом.

«Одним из факторов, тормозящих внедрение ТИМ-технологий в стройке, является несовместимость продуктов разных производителей. Взаимодействие с одним из лидеров рынка разработки ПО позволит создать унифицированные шаблоны для выгрузки данных и совместной работы с цифровыми моделями в едином поле. Они будут созданы по разработанному нами и принятому на техническом комитете Минстроя предварительному национальному стандарту. Мы ожидаем, что другие российские разработчики софта для проектирования тоже последуют этому примеру и пойдут по пути унификации собственных решений», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Созданные в ТИМ-инструментах «Нанософт» цифровые двойники можно будет беспрепятственно погружать в СОД «Цифровой контроль строительства» ДОМ.РФ, где с ней могут работать представители застройщика, подрядчики и т.д. Создание единых шаблонов данных позволит стимулировать взаимодействие участников строительного цикла, несмотря на различность используемых инструментов, упростить взаимоувязку продуктов, сократить потери данных.

«Сегодня технологии информационного моделирования активно развиваются не только с целью соответствия государственным требованиям. Сами заказчики видят практическую ценность в создании и ведении цифровых двойников в строительстве. Безусловно, это непростой и небыстрый процесс, который требует глубокой проработки методологии внедрения, создания и развития ТИМ-моделей. Важным элементом для решения такой задачи является совместимость данных – именно на это и нацелено наше партнёрство с ДОМ.РФ. Совместная работа обеспечит пользователям дополнительную гибкость и удобство при работе с информационными моделями в наших программных продуктах, а значит – увеличит массовое внедрение ТИМ и смежных инструментов на рынке строительства», – подчеркнул Максим Егоров, исполнительный директор компании «Нанософт».

erid:LjN8K3ev3Рекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: http://www.domrf.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

У «Ростелекома» и создателей «Платона» не вышло автоматизировать контроль за грузовиками на федеральных трассах

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Ушла, но на словах. HPE продолжает зарабатывать в России сотни миллионов рублей после своего «побега» из страны

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Эра SAP уходит. Российские промышленники смотрят в сторону «Галактики»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024