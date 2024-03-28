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До конца регистрации на Российский венчурный форум 2024 осталось 3 недели

Российский венчурный форум – главное событие венчурной индустрии России. Мероприятие проводится в Казани с 2005 года. За все время проведения форума в деловой программе и экспозиции приняли участие более 2400 компаний и 700 стартапов. Зарегистрироваться на форум можно до 19 апреля на сайте РВФ.

Главной темой форума в этом году станет «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций». В рамках форума состоится более 20 мероприятий, тематически разделенных на 3 основных блока:

  1. Экосистема: это среда и инструменты для ускоренной генерации потока технологических компаний, важнейшее место этого блока будут занимать Платформа университетского технологического предпринимательства, инфраструктура развития и финансирования ранних стадий и разработок, включая компании инвестирования в малый бизнес и фонды целевого капитала.
  2. Венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство: современное состояние рынка венчурных инвестиций, структурирование сделок в российской юрисдикции, синдицирование, состояние сектора частных инвесторов ранних стадий (бизнес-ангелов) и развитие соответствующих сетей и сообществ.
  3. Рынки: перспективные ниши для инвестирования и развития технологического бизнеса, как в отраслевом разрезе, так и географическом с учетом переориентации на рынки дружественных стран.

Эксперты и лидеры отрасли обсудят глобальную и российскую технологическую и инвестиционную повестку в новых условиях, поговорят о создании стимулов для развития внутренних инноваций, доступе к финансированию для стартапов и других вопросах.

Председателем организационного комитета по подготовке к форуму стал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В состав более чем 90 спикеров войдут партнеры и директора управляющих компаний венчурных фондов, топ-менеджеры корпораций, отвечающих на инновационное развитие, а также руководители органов государственной власти.

В программе форума Пленарное заседание «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций», питч-сессия стартапов, круглые столы и конференции на тему венчурных инвестиций и предпринимательства. Кроме того, в рамках РВФ 2024 состоится финал отбора стартапов в программу акселерации. 50 технологических стартапов поборются за инвестиции до 50 млн рублей.

24 апреля пройдет официальный «нулевой» день форума на площадке особой экономической зоны «Иннополис», где состоится инвест-завтрак, панельная дискуссия и XXV Экспертный совет по отбору стартапов в ОЭЗ «Иннополис».

В 2023 году Российский венчурный форум посетило более 3000 участников. Центральными темами обсуждений стали решения для технологического развития России. В ходе форума прошло 16 круглых столов, выступило около 150 спикеров.

Российский венчурный форум проводится при поддержке Правительства Республики Татарстан, организаторами форума являются Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Ассоциация венчурного инвестирования, Ассоциация содействия цифровому развитию и Евразийский центр инноваций.

Стартапы, которые не прошли экспозицию, могут приехать на событие в качестве участников, чтобы заключить новые партнерства и привлечь инвестиции.

Зарегистрироваться на РВФ: https://russianventureforum.ru/.

erid:LjN8KSGZxРекламодатель: ПАО МТСИНН/ОГРН: 1655087607/1041621104304Сайт: https://ivf.tatarstan.ru/

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