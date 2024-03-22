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Импортонезависимость
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БПС Процессинг проводит тестирование HSM-модулей в рамках программы по импортозамещению

HSM либо HS (англ. Hardware Security Module) — программно-аппаратный модуль, обеспечивающий защиту хранящихся в нем криптографических ключей. Все операции шифрования и дешифрования поступающих данных происходят внутри HSM-модуля. В связи с уходом французской Thales, главного поставщика HSM, в августе 2023 года ЦБ рекомендовал российским банкам начать тестирование отечественных аппаратных модулей безопасности в качестве замены иностранным решениям.

Планомерный переход на отечественный стек технологий – гарантия бесперебойной работы финансовых организаций и суверенитета в сфере IT.

В настоящее время БПС Процессинг находится на стадии активного тестирования импортозамещенного оборудования – все в рамках последнего постановления ЦБ, согласно которому системы, находящиеся в зоне критической информационной инфраструктуры (КИИ) коммерческих банков, подлежат переходу на отечественные аналоги до 01.09.2024.

Успешная миграция БПС Процессинга на сертифицированное отечественное оборудование позволит значительно ускорить переход банков-клиентов на отечественные HSM-модули, который сейчас может занять несколько кварталов.

БПС Процессинг был создан на базе программного обеспечения СмартВиста в 2012 году для процессинга платежей по модели SAAS.

Программные решения БПС Процессинг входят в реестр отечественного ПО, все сервисы и продукты легко масштабируются под конкретный кейс. Компания обладает отказоустойчивой инфраструктурой, позволяющей в кратчайшие сроки развернуть процессинговую систему. БПС Процессинг входит в реестр Операторов услуг информационного обмена от ЦБ РФ.

erid:2SDnjescJT2Рекламодатель: ООО «БПЦ Процессинг»ИНН/ОГРН: 7701387790/1147746156898Сайт: https://processing.ae/

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