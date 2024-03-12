Cloud.ru проведет конференцию облачных технологий GoCloud

11 марта 2024 года. Первая конференция Cloud.ru пройдет в марте в Москве.

21 марта 2024 года в Цифровом Деловом Пространстве состоится конференция GoCloud, на которой IT-специалисты обсудят актуальное состояние рынка облачных технологий в России. В рамках мероприятия предусмотрено 20 сессий с экспертами, демонстрации облачных платформ и сервисов и интерактив для всех участников. GoCloud станет главной площадкой для обмена опытом среди разработчиков и представителей бизнеса. В конференции примут участие свыше 700 экспертов, специалистов, управленцев и топ-менеджеров российского IT-рынка.

GoCloud пройдет онлайн и офлайн: на мероприятии выступят эксперты Магнит, М.Видео-Эльдорадо, Mediascope, ITKey, Внешний код и др.

Конференция будет разделена на три тематических трека:

Презентация новой облачной платформы Cloud.ru Evolution, в рамках которой специалисты компании не только продемонстрируют её в действии, но и ответят на все интересующие участников вопросы;

Прорывные технологии. Главной дискуссией трека станет обсуждение экспертами отрасли перспектив и проблем, с которыми сталкиваются разработчики в проектах с открытым исходным кодом. Также состоится сессия про обмен опытом работы с искусственным интеллектом и вариантами его интеграции в облачные сервисы;

Клиентские инсайты. Трек посвящен новым решениям: представители Cloud.ru и других компаний обсудят вопросы импортозамещения и безопасности, а также новые подходы к работе с облаком.





Мы наблюдаем рост спроса компаний на облачные технологии. Он становится драйвером стремительного развития этого сегмента IT-рынка, следить за которым успевает далеко не каждый. Поэтому мы проведем собственную конференцию для экспертов отрасли, где расскажем последние новости, обсудим тренды и перспективы облачных технологий в России, познакомимся с передовыми разработками и пообщаемся в неформальной обстановке.

Евгений Колбин

СЕО Cloud.ru

Регистрация открыта по ссылке: https://cloud.ru/ru/gocloud.

