Выпускники Цифровой академии ДОМ.РФ обменялись опытом применения полученных знаний в области ТИМ

ДОМ.РФ подвел итоги курса «ТИМ. Базовый уровень» за все время с момента его запуска на первой в истории собственной встрече выпускников Цифровой академии. Основными трендами обучения стали растущий спрос бизнеса на знания в области строительных технологий, рост женской аудитории и числа корпоративных пользователей.

В ходе прошедшей на выставке «Россия» в павильоне ДОМ.РФ встречи выпускники обменялись впечатлениями от обучения, узнали о новых цифровых продуктах компании и планах развития ТИМ, приняли участие в деловой игре. В формате открытого микрофона все желающие могли поделиться опытом применения полученных знаний на практике, тем, как новые знания перспективной отрасли помогли им в построении или перезапуске карьеры.

«Мы видим повышение спроса на наши образовательные программы. Бизнес начал активно включаться в переход на ТИМ, «зеленую» повестку, направляя к нам целые группы сотрудников, которые потом будут внедрять новые технологии в жилищном строительстве. Одновременно застройщики проявляют активный интерес к нашим ТИМ-продуктам, обеспечивающим плавный перевод бизнес-процессов на технологии информационного моделирования», - сказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Статистика Академии свидетельствует, что возраст большинства обучающихся - 35–44 года. Более молодые респонденты отмечают, что следят за актуальными трендами в сфере строительства, и это стало одним из мотивов освоить новую профессию. Онлайн-формат удобен для них в силу своей доступности в любое время и в любом месте, а выдача удостоверения по итогам курса важна, чтобы пополнить портфолио.

«Февраль традиционно считается месяцем встречи выпускников, поэтому мы решили тоже организовать встречу слушателей нашего курса по ТИМ. С момента запуска в декабре 2022 года его участниками стали 676 человек на 29 потоках. 151 участник получил удостоверение МГСУ о повышении квалификации, а показатель удовлетворенности курсом составляет 90%. Радует, что на очную встречу прилетели выпускники даже из других городов России: Екатеринбурга, Кургана, Волгограда. Уверена, что со временем такие встречи станут доброй традицией», - отметила руководитель Цифровой академии ДОМ.РФ Анастасия Лозовик.

Участники из звена руководителей изучают ТИМ, чтобы внедрить их в своей компании, подобрать курсы для сотрудников. Они выбирают площадки с высоким рейтингом, возможностью дистанционного обучения и гибкой системой оплаты в том числе для юрлиц. Также личным мотивом они указывают общий интерес и желание развить полезные контакты.

Большинство слушателей курса «ТИМ. Базовый уровень» учатся за счёт работодателя, работают в частных строительных и девелоперских компаниях, представляют коммерческих заказчиков, проектные институты и риэлторские агентства. Также среди учащихся — сотрудники госэкспертизы, госбанков, ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций.

Справочно:

Цифровая академия ДОМ.РФ открылась в августе 2021 года в рамках реализации Стратегии цифровой трансформации Института развития на 2021–2024 годы. Обновленный курс по ТИМ был запущен в 2022 году. Он посвящен основам технологий информационного моделирования (ТИМ), их эффективному применению, законодательным нормам, проектному управлению и другим аспектам.