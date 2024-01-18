Нейросеть «Билайна» позволит сократить время простоя судов в порту на 10 часов

Время на обслуживание одного судна снизилось благодаря внедрению решения «Билайна» на основе компьютерного зрения (18+). Технология уже протестирована в одном из контейнерных терминалов Северо-Западного федерального округа. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

В большинстве контейнерных терминалов операция проверки контейнеров при вхождении в порт осуществляется вручную и занимает в среднем одну минуту, при этом среднее число контейнеров на судне – 1500 шт. Применение видеоаналитики позволило не только уменьшить время на обслуживание каждого судна, но и повысить привлекательность контейнерных терминалов за счет увеличения пропускной способности и уменьшения влияния человеческого фактора при считывании номера пломбы. При этом современное решение повлияло на вовлеченность сотрудников, а самому терминалу не потребовалось расширять штат или территорию.

В настоящий момент работа видеоаналитики происходит следующим образом.

Судно заходит в терминал. При проверке контейнеров сотрудник делает фото пломб выгруженных контейнеров камерой специализированного мобильного устройства. Снимки обрабатываются программным обеспечением видеоаналитики и одновременно в системе происходит верификация номера пломбы из базы данных. Ранее номер пломбы в порту пилотирования вводился сотрудником вручную, что часто приводило к возникновению ошибок и увеличению времени проверки груза, а значит, и последующей задержке судов.

В настоящее время точность работы модели распознавания пломб на контейнерах доходит до 98%. В планах «Билайна» — довести точность до 99% и достичь скорости распознавания кадра, не превышающей одной секунды.

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Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом»: «Модель распознавания пломб интересна заказчикам и нам не только своим измеримым бизнес-результатом, но и явным экологическим эффектом. В 2022 г. по данным Европейской федерации транспорта и окружающей среды выбросы углекислого газа от судоходства достигли максимума за три года. При этом грузовые суда, контейнеровозы, круизные лайнеры и газовозы являются источниками этих загрязнений. Наше решение способствует тому, чтобы суда не задерживались в порту из-за долгой кропотливой работы по вбиванию номеров пломб, в том числе во время плохих погодных условий, например, морозов или дождей».

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайна») — цифровая компания, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.