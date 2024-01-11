В Сеченовском университете разработан программный комплекс на основе ИИ для дистанционного анализа группы крови

В Первом МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава РФ разработано ИТ-решение, с помощью которого врачи, находящиеся далеко от лаборатории, смогут дистанционно подтверждать группу крови пациентов. Цифровой сервис на основе технологий искусственного интеллекта позволит ускорить и облегчить работу врачей, а также минимизировать риск развития осложнений при процедурах переливания крови, уверены разработчики. Цифровой продукт выйдет на медицинский рынок уже через два года, утверждают в Сеченовском университете.

Суть разработки состоит в создании цифрового сервиса, основанного на технологии искусственного интеллекта. Он будет доступен медицинским сотрудникам через любой смартфон, рассказал автор программного комплекса «ФотоРезус», доцент кафедры патофизиологии Сеченовского университета Павел Трегуб. По его словам, ядро программы для обработки изображений машинным зрением будет базироваться на центральном сервере, а платформой для коммуникации станет приложение для смартфонов. Такое цифровое решение позволит дистанционно определять фенотип группы крови пациентов и повысит доступность и качество медицинской помощи в больницах, где есть кадровый дефицит лабораторных специалистов. Особенно актуальной разработка будет для хирургических, акушерско-гинекологических и родильных отделений в небольших и отдаленных больницах.

«К сожалению, в нашей стране пока еще есть проблема недостатка врачей лабораторной диагностики, которые должны выполнять подтверждение результатов анализа группы крови потенциальных реципиентов, сделанных лечащим врачом, – отметил Павел Трегуб. – При помощи нашей разработки любой медработник через приложение на смартфоне сможет отправить фотографию анализа крови, смешанной с реактивом, в программу, которая подготовит предварительное заключение о группе крови пациента. Это заключение врач лабораторной диагностики сможет подтвердить дистанционно, сохранив результат анализа и изображение в медицинской информационной системе».

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Ежегодно в России выполняется более 1,5 млн процедур переливания крови и ее компонентов. Из них почти 30 тыс. сопровождаются различными осложнениями, связанными с частичной антигенной несовместимостью донора и реципиента по разным, в том числе редким системам классификации групп крови. Около 250 острых гемолитических осложнений приводят к тяжелым последствиям для пациента. Разработчики программного комплекса уверены, что в большинстве случаев этих осложнений можно избежать при помощи совершенствования системы организации диагностической процедуры по определению группы крови у реципиента. Речь идет о том, чтобы исключить человеческий фактор и ошибки на разных этапах анализа. Кроме того, новый цифровой сервис позволит сэкономить средства, необходимые на закупку оборудования и расходных материалов для выполнения подтверждения результатов анализа группы крови пациентов.

В команду разработчиков вошли врачи-клиницисты Сеченовского университета, специалисты из сферы цифровых технологий и реального сектора экономики. На сегодняшний день уже создан прототип программного комплекса. По словам Павла Трегуба, разработка заинтересовала индустриальных партнеров, занимающихся цифровыми продуктами в медицине. При условии финансовой поддержки проекта команда планирует вывести свой продукт на медицинский рынок уже через два года.