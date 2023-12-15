«Газинформсервис» и «Индид» сняли новогодний выпуск шоу «Инфобез со вкусом»

Смотрите в социальных сетях и на YouTube компании «Газинформсервис» новогодний выпуск шоу об информационной безопасности и кулинарии – «Инфобез со вкусом». Гостем проекта в канун самого семейного праздника в РФ стала директор по развитию компании «Индид» Ольга Попова.

В рамках третьего выпуска руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин и директор по развитию компании «Индид» Ольга Попова обсудили – как происходит взаимодействие с заказчиками, тонкости многофакторной аутентификации, насколько важно сегодня технологическое сотрудничество и немного поговорили о личном. Также Ольга Попова приоткрыла занавес нового интригующего проекта – «Женсовет по ИБ».

Следующий выпуск шоу выйдет уже в новом году. Следите за анонсами в социальных сетях компании «Газинформсервис».

Автор и ведущий шоу, руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин: «В новом году зрителей нашего шоу ждёт еще больше интересных гостей, увлекательных разговоров на тему информационной безопасности и, конечно, вкусных рецептов. Такие у нас планы, ведь канун Нового года – время задумок на будущее и я хочу пожелать, чтобы в этот раз все они осуществились и для вас!».

Гость шоу, директор по развитию компании «Индид» Ольга Попова: «Хочу пожелать компании «Газинформсервис» не останавливаться и развивать «Инфобез со вкусом». Ведь мир информационной безопасности – это не только вендоры, интеграторы, ПО, но, прежде всего, это люди: интересные, разносторонние, увлеченные в жизни и «горящие» в работе. И ваше шоу делает всех нас ближе друг к другу – за это отдельные слова благодарности».

Посмотреть 3-й выпуск шоу об информационной безопасности и кулинарии можно здесь.

Напоминаем, гостями предыдущих выпусков были: Михаил Писарев, коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» – разработчик ОС «Аврора» и Валерий Иванов, главный редактор портала Cyber Media.