В России начинаются продажи 6-дюймовых ридеров PocketBook нового поколения – Verse и Verse Pro

Для покупки на официальном сайте PocketBook и в российских розничных сетях доступны 6-дюймовые ридеры PocketBook 634 Verse Pro и PocketBook 629 Verse с черно-белыми экранами E Ink Carta. Это новейшие устройства 2023-2024 модельного года. Об этом CNews сообщили представители PocketBook.

Обе новинки выполнены в новом фирменном стиле бренда PocketBook – с плоскими боковыми гранями, скошенными нижними углами фронтальной панели и рифленой задней частью. Устройства максимально легкие и компактные. При этом внутри корпусов обеих моделей расположено стальное шасси, обеспечивающее жесткость при кручении.

PocketBook 634 Verse Pro

Модель PocketBook 634 Verse Pro является флагманским продуктом и имеет ряд дополнительных опций, отличающих ее от PocketBook 629 Verse, устройства среднего класса.

Первая опция – защита по стандарту IPX8: ридеру не страшны брызги воды и краткосрочные погружения на глубину до двух метров. Вторая опция – аудиовозможности: PocketBook 634 Verse Pro способен проигрывать музыку и аудиокниги, а также переводить текст в речь. Третья опция – поддержка Bluetooth для подключения беспроводных колонок и наушников. Четвертая опция – экран E Ink максимального высокого для диагонали в 6 дюймов разрешения: 1448х1072 точки (300 ppi).

Электронная книга PocketBook 629 Verse, в свою очередь, оснащена слотом для карт памяти MicroSD емкостью до 32 ГБ, который отсутствует в старшей модели.

PocketBook 629 Verse

Как и все ридеры PocketBook, обе новинки поддерживают более 20 форматов книг и документов, предлагают несколько десятков настроек для текста, массу возможностей для сортировки файлов и сразу несколько способов для «доставки» книг в память (в том числе и по Wi-Fi). Устройства оснащены сенсорными экранами, физическими клавишами для перелистывания страниц, подсветкой с регулировкой цветовой температуры и батареями на полтора месяца работы.

PocketBook 634 Verse Pro доступен на российском рынке в черно-синем цвете, а PocketBook 629 Verse предлагается в двух вариантах: черно-голубом и черно-сером.

Характеристики Verse и Verse Pro

Цена PocketBook 634 Verse Pro составляет 19 999 руб., PocketBook 629 Verse – 15 999 руб.