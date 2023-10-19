Завершилась Kuban CyberSecurity Conference: подводим итоги

Завершилась ежегодная международная конференция по информационной безопасности Kuban CyberSecurity Conference 2023. В работе приняли участие более 400 представителей государственной власти, спикеров из дружественных России стран и лидеров отечественной ИТ-сферы.

На церемонии открытия конференции к присутствующим обратился вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. «За 4 года наша конференция заслужила авторитет и признание, стала значимым мероприятием в сфере кибербезопасности. Каждый раз на этой площадке мы поднимаем на международный уровень самые актуальные вопросы, и именно поэтому Kuban CSC получила поддержку Президента России Владимира Владимировича Путина», – подчеркнул Александр Руппель.

В условиях беспрецедентных атак, тему «белых хакеров», которые занимаются исследованием уязвимостей, затронул депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Антон Немкин. «У нас есть определенный рынок запроса на тестирование инфраструктуры. Сегодня это тысячи пентестеров, а завтра – десятки тысяч. Со своей стороны, мы должны создать правовое поле, которое позволит этим специалистам эффективно работать», – подчеркнул Антон Немкин.

Обсудили и кадровую проблематику. Говорили о необходимости построения качественных образовательных порталов, формировании перечня программно-аппаратных средств для подготовки специалистов сферы информационной безопасности, а также сотрудничестве бизнеса и университетов при разработке образовательных программ.

На одной из площадок конференции прошло выездное заседание комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам. Провел заседание председатель комитета Андрей Раззоренов. Также в мероприятии приняли участие спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов, главный консультант аппарата комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Зиновьев, заместитель директора департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции Российской Федерации Дмитрий Бабекин, руководитель Департамента международных связей НКО «Евразийский диалог» Артём Биттэ и члены комитета.

Хедлайнерами научно-образовательной части конференции стали спикеры лекционного блока программы. Илья Борисов - представитель информационного партнера конференции, компании VK выступил с темой «Тренды в кибербезопасности». Сразу после состоялось выступление Андрея Масаловича - президента консорциума «Инфорус», кандидата физико-математических наук, более известного как «Кибердед», с темой «Новое лицо OSINT. 20 современных приемов охоты за информацией».

Также в рамках конференции прошли соревнования по информационной безопасности Kuban CTF 2023 с общим призовым фондом 1 300 000 рублей. Победителями стала команда «bulba_hackers».

В завершении Международной конференции по информационной безопасности Kuban CSC 2023 партнёры мероприятия приняли участие в создании неповторимой этикетки для кубанского вина с помощью технологий искусственного интеллекта.

По мнению участников, мероприятие удачно синтезировало в себе искусство виноделия, современные технологии и непередаваемые эмоции.