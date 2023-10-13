Все новинки телеком-отрасли на одной площадке: выставка «Связь» представит свой проект на CNews Forum 2023

Команда выставки «Связь» расскажет, почему участие в выставках – это по-прежнему эффективный инструмент привлечения новых клиентов и поддержания лояльности уже существующих.

Новые решения и тренды развития телекома представят на 36 международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь-2024», которая пройдет 23–26 апреля 2024 года в Москве в рамках «Российской недели высоких технологий» в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». Мероприятие включено в инициативу «Проектирование будущего» Десятилетия науки и технологий.

Выставка «Связь» проводится с 1975 года и является крупнейшим мероприятием в России, СНГ и Восточной Европе в сфере телекоммуникаций и информационных технологий.

Основные тематические разделы выставки «Связь»: телекоммуникационное оборудование, решения, услуги; IoT Tech; сети передачи данных; телекоммуникационная и сетевая инфраструктура; спутниковая связь; радиосвязь; мобильная связь; кабели связи, оборудование; ЦОД: оборудование, софт, решения, услуги; системы электропитания; Smart Device Show (пользовательская электроника); программное обеспечение, российский софт.

В 2023 году свои возможности на выставке представили более 277 компаний, посетили более 11500 специалистов отрасли. В рамках деловой программы прошли 30 мероприятий, приняли участие около 200 спикеров и 3000 делегатов.