Платежный интегратор «Рунет бизнес системы» вступил в «Ассоциацию Финтех»

Компания «Рунет бизнес системы» (РБС) присоединилась к «Ассоциации Финтех» (АФТ). На площадке Ассоциации РБС планирует развивать платежные решения в тесном взаимодействии с участниками финтех-рынка. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

РБС в сентябре 2023 г. вошла в состав АФТ в качестве ассоциированного члена. Теперь компания сможет принимать участие в рабочих группах АФТ, получать информационную и технологическую поддержку от Ассоциации, участвовать в обсуждении новых продуктов и инициатив. Также РБС планирует размещать свои решения в репозитории АФТ.

«Как представителю российского ИТ-cектора, предугадывать тенденции платежного рынка и принимать активное участие в его формировании для нас как никогда актуально, АФТ предоставляет отличную площадку для этих целей. РБС-прежде всего, про сервис, поэтому нам крайне важно находиться в среде «бигтеха», совершенствуя свое предложение и функционал. Мы нацелены на тесное взаимодействие с регулятором и участниками рынка для внедрения и развития платежных инноваций на базе АФТ», – сказала коммерческий директор РБС Светлана Половцева.

«Вступление в Ассоциацию компании, специализирующейся в области разработки и поставки современных решений в сфере электронных платежей, дополнит технологическую экспертизу и поможет участникам Ассоциации в создании и пилотировании новейших технологий в данной области. Среди приоритетных направлений – решения для платежей в условиях санкций, оплата с помощью QR-кодов и другие», – отметил заместитель генерального директора АФТ Дмитрий Ищенко.

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АФТ учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. В настоящий момент в состав АФТ входят: Банк России, Сбербанк, Национальная система платежных карт (НСПК), «Киви банк», «Ак барс банк», «Тинькофф банк», Райффайзенбанк, ДОМ.РФ, «Московская биржа», страховой дом ВСК и др.

ООО «Рунет бизнес системы» специализируется на разработке и внедрении платежный решений. Клиентами компании являются игроки в различных сегментах рынка, от банка до мерчанта.