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«Аквариус» запустила серийное производство моноблока Aquarius Mnb Pro T907

«Аквариус» представила новый высокопроизводительный моноблок Aquarius Mnb Pro T907 с обновленным дизайном белого цвета, тонкими рамками и, регулируемый по высоте, наклону и повороту дисплеем высокого разрешения с диагональю 27 дюймов. В основе Aquarius Mnb Pro T907 – материнская плата Aquarius AQH410Т и эффективная система охлаждения, которая поддерживает производительность процессора при тихой работе.

Устройство оснащено встроенным саундбаром, а для подключения внешних устройств предусмотрены дополнительные боковые порты USB, HDMI и Display-Port. В зависимости от модификации предусмотрен оптический привод или устройство для переноса информации (Mobile Rack). Моноблок поставляется с компьютерной мышью и клавиатурой в комплекте.

Аппаратная платформа моноблока спроектирована отечественными инженерами, а подбор компонентов произведен совместно с участием специалистов по информационной безопасности. Устройство поддерживает работу всех основных отечественных операционных систем и установку различных аппаратных модулей доверенной загрузки. Веб-камера и микрофоны оборудованы возможностью аппаратного отключения, что гарантирует индивидуальную конфиденциальность.

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