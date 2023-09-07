Каждый пятый школьник в возрасте от 10 до 14 лет использует детскую учетную запись на «Госуслугах»

На «Госуслугах» создано более 500 тыс. детских учетных записей. Чаще всего аккаунты принадлежат детям в возрасте от 10 до 14 лет. В этой возрастной категории их используют почти 20% всех школьников. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Детская учетная запись — это личный кабинет на «Госуслугах» для детей с рождения до 14 лет. Создать его может один из родителей. Необходимо, чтобы у ребенка было российское свидетельство о рождении и СНИЛС.

С помощью детской учетной записи можно войти в электронный дневник в региональных системах. Она также позволяет получить доступ к разделу «Школьное портфолио». Сейчас им могут воспользоваться дети в 52 регионах страны. В «Школьном портфолио» можно посмотреть информацию о текущей успеваемости: средний балл в классе, динамику среднего балла по каждому предмету, оценки за проверочные работы и аттестационные периоды, посещаемость.

Как зарегистрировать детскую учетную запись

1. Выбрать карточку ребенка, для которого хотите создать учетную запись, в разделе «Семья и дети» (Профиль — Документы и данные — Семья и дети). Убедиться, что свидетельство о рождении и СНИЛС подтверждены. В открывшейся карточке в верхней части экрана нажать «Создать», чтобы зарегистрировать учетную запись ребенка.

2. Заполнить данные ребенка. Указать его электронную почту и при желании номер телефона. Они не должны быть привязаны к другим учетным записям на «Госуслугах». Подтвердить почту через письмо, а номер телефона — через SMS-код. В дальнейшем их можно использовать как логин при входе в учетную запись ребенка. В процессе создания детской учетной записи можно зарегистрировать безопасную «Детскую почту» на Mail.ru, не покидая «Госуслуги».

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3. Создать пароль для входа ребенка на «Госуслуги» и запомнить его.

Регионы-лидеры по доле детских учетных записей: Орловская область, Белгородская область, Тамбовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ.