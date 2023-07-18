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ВТБ внедряет практику цифрового подписания документации

ВТБ в рамках внедрения платформы подписания подвел итоги промежуточного этапа пилотного проекта по дистанционному приему на работу. В течение двух месяцев более 2 тыс. кандидатов, принимавших участие в пилотном проекте, воспользовались возможностью дистанционного подписания кадровых документов без посещения офиса, подписав порядка 30 тыс. электронных документов, что составило бы около 70 тыс. бумажных листов. Переход на исключительно цифровое подписание кадровых документов, который планируется завершить до конца года, даст ощутимое снижение трудозатрат HR-специалистов, улучшит клиентский путь соискателей и сотрудников, а также внесет существенный вклад в программу «Безбумажный банк».

Платформа подписания документации, разработанная банком ВТБ, позволяет дистанционно создавать и подписывать различные документы, такие как: договоры купли-продажи, акты выполненных работ, кадровые документы и т.д., а также призвана повысить уровень доверия между всеми участниками этого процесса. Платформа разработана на базе современных отечественных решений и внесена в реестр российского ПО, развернута на сертифицированном программно-аппаратном комплексе для обеспечения безопасной дистанционной выдачи и применения электронно-цифровой подписи, в том числе на мобильных устройствах.

«Платформа подписания успешно применяется с конца 2021 года для дистанционного подписания различных документов, используя при этом элементы инфраструктуры электронного правительства для идентификации клиентов. Ускоряет и упрощает в том числе юридические операции, что в конечном счете повышает качество жизни людей. Для ВТБ — это инструмент, позволяющий гибко встраивать внутри банка технологию мобильного подписания. В данный момент платформа подписания уверенно выдерживает нагрузку свыше 30 запросов в секунду и экономит до 90% времени в процессах подписания. И это при том, что система загружена не более чем на 7%. На платформе применяется дополнительный фактор идентификации пользователей с помощью Единой системы идентификации и аутентификации. Передача информации осуществляется по защищенным каналам связи, а хранение данных происходит в центре обработки данных, соответствующим образом аттестованным и обладающим необходимым коэффициентом доступности», — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Токен: Kra23u7fBРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: http://www.vtb.ru/

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