«МТС банк» реализовал единый сервис пополнения счетов мобильных операторов СНГ

ПАО «МТС-банк» объявляет о реализации единого сервиса пополнения счетов мобильных операторов стран СНГ. Банк разработал единое технологическое решение, которое позволяет любому абоненту российского оператора связи в несколько кликов совершить платеж из мобильного приложения «МТС банка» в адрес необходимого оператора СНГ. Для этого не обязательно быть клиентом «МТС банка». Об этом CNews сообщили представители «МТС банка».

«МТС банк» не взимает комиссию за проведение операции. Переводы доступны на счет мобильных операторов шести стран СНГ: Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Пользователи мобильного приложения «МТС банка», вне зависимости от наличия открытых счетов и карт в «МТС банке», могут совершать разовые и регулярные платежи в пользу необходимого оператора связи из доступного перечня стран СНГ. Пополнять счета можно в сервисах дистанционного обслуживания, в частности, в мобильном приложении «МТС банка».

Лимиты на проведение операций: минимальная сумма разового платежа составляет 10 руб., максимальная – 15 тыс. руб.

Абонент любого российского оператора может осуществить перевод любым удобным способом: в мобильном приложении «МТС банка» или в дистанционном платежном сервисе банка по ссылке. Достаточно во вкладке «Платежи» выбрать подраздел «Услуги СНГ/Дальнее Зарубежье», указать страну, мобильного оператора и сумму платежа. Счет будет пополнен мгновенно и без комиссии.

«Стремительный рост объемов переводов и платежей между Россией и странами СНГ побуждает нас к созданию новых цифровых решений в интересах наших клиентов, − сказал руководитель команды развития партнерской сети и интеграционных подключений «МТС банка» Михаил Шаракин. — Мы идем по пути унификации наших предложений и объединения их в комплексные экосистемные решения. Мы живем в век больших скоростей и привыкли свои повседневные финансовые вопросы решать максимально быстро. Единый сервис пополнения счетов мобильных операторов стран СНГ будет интересен не только трудовым мигрантам и туристам, но и значительно увеличившемуся потоку бизнес-путешественников в СНГ. Мы наблюдаем бум деловой активности россиян в этих странах.

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Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные переводы на банковские карты стран СНГ: национальные карты HUMO, Uzcard Узбекистана, Корти милли Таджикистана, Элкарт Кыргызстана, все карты Армении, в том числе ArCa, карты Казахстана и Азербайджана. Банк развивает сервисы переводов по номеру телефона в банки СНГ: Узбекистан — 30 банков, Кыргызстан — 4 банка, Таджикистан — 13 банков и финансовых организаций, Армения — два банка и финансовая организация, Китай и Турция. Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж с получением средств в наличной форме через международные системы денежных переводов.

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«МТС банк» (ПАО «МТС-банк») – универсальный коммерческий банк с 30-летней историей, оказывает услуги частным лицам и компаниям.