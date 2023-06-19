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Телеком Мобильная связь
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В пригороде Самары увеличили скорость мобильного интернета

«Мегафон» построил дополнительную телекоммуникационную инфраструктуру в двух быстрорастущих жилых районах, расположенных к югу от областной столицы. В «Южном городе» и «Южном городе-2» расширили покрытие сети и повысили скорость интернет‑соединения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новые базовые станции снизили нагрузку с действующих телеком‑объектов, что позволяет еще большему числу абонентов скачивать тяжелые файлы за короткое время. По результатам замеров, сделанных инженерами компании, средняя скорость передачи данных составляет 15-30 Мбит/с, а пиковая — достигает 120 Мбит/с.

Для улучшения качества мобильных услуг оператор задействовал наиболее эффективные для густонаселенных жилых локаций частотные диапазоны LTE — 1800 МГц и 2600 МГц. Они обеспечивают большую емкость, оптимальное проникновение в многоквартирные дома и высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть. Для равномерного покрытия внутри зданий инженеры спланировали направление сигнала таким образом, чтобы он проникал на нижние и верхние этажи домов.

«За 10 лет "Южный город" увеличился до невероятных размеров, теперь по обе стороны от шоссе полноценные жилые районы со всей необходимой инфраструктурой. Растет численность жителей, а вместе с тем возрастает и потребление онлайн-данных. За год интернет-трафик в новых кварталах вырос в 1,5 раза, такая динамика потребовала расширения мобильной инфраструктуры. А из-за особенностей застройки дополнительное телеком-оборудование было необходимо сразу в двух частях жилого массива», — сказал директор «Мегафона» в Самарской области Виктор Югай.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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