Разделы

Телеком Беспроводная связь
|

«Ростех» разработал независимую сеть передачи данных для беспилотников и промышленных объектов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал терминал для обмена информацией в замкнутой сети. Устройство позволяет организовать автономное информационное пространство для передачи данных телеметрии, текстовых сообщений и координат в режиме реального времени без интернета и без привязки к сотовым сетям.

Терминал на базе самоорганизующейся распределенной сети типа mesh, разработанный инженерами входящей в «Росэлектронику» компании «Интелтех», собирает данные с 16 различных датчиков и обеспечивает передачу информации на компьютер или смартфон через Wi-Fi или Bluetooth. Решение позволяет отправлять показания телеметрии и короткие текстовые сообщения объемом до 256 байт, а также определять координаты подключенных к сети устройств при помощи GPS и ГЛОНАСС. Область применения разработки – сбор данных о содержании вредных выбросов в окружающей среде, мониторинг технического состояния промышленных объектов и контроль деятельности персонала.

«Терминал обеспечивает безопасную связь на большой дальности и при минимальной мощности – 100-200 мВт. Устройство может быть использовано в комплектации беспилотных наземных и летательных аппаратов для обеспечения устойчивого к помехам канала управления и передачи телеметрии. Впервые мы представим экспериментальный образец изделия на предстоящем Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге», – сказал генеральный директор «Интелтеха» Михаил Винокур.

Михаил Рожков, Parma TG: Основной рост российского рынка BI придется на 2024 год

Бизнес

Площадь сетевого покрытия терминала для создания сети достигает в городских условиях полутора квадратных километров, на открытой местности – до 28 км2. При этом зона действия может быть увеличена при помощи модулей ретрансляции. Питание терминала организовано от литий-ионных аккумуляторов или внешнего зарядного устройства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет

Россия сделает ставку на древний тип связи, чтобы сеть ловила повсюду

Россияне вводят санкции против своих мобильных операторов в ответ на рост тарифов. В стране массовый отказ от мобильного интернета в пользу Wi-Fi

США уничтожают российский дизайн-центр чипов для Wi-Fi, в который инвестировала «Роснано»

Россияне создали хитрую математическую модель, которая улучшит качество недоступной хакерам спутниковой квантовой связи

«Дочка» «Ростеха» просит частоты, чтобы возродить тропосферную связь, заброшенную со времен СССР

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Естественную историю придется переосмыслить — у динозавров обнаружили нейрокогнитивные способности

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп
Показать еще