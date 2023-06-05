Банк России обсудил стратегию развития и меры поддержки банков с базовой лицензией на встрече с банкирами

Стратегия развития и меры поддержки банков с базовой лицензией обсуждались на встрече руководства Банка России при участии Ассоциации банков России с банками 1 июня 2023 года в Москве в ЦБ РФ на Неглинной. В совещании приняли участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, Первый заместитель Председателя Банка России Дмитрий Тулин, Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова, заместители Председателя Банка России, директора департаментов регулятора, Председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, руководители АБР и банков с базовой лицензией.

Важнейшим обязательным условием успешного функционирования и дальнейшего развития банковской системы являются передовые информационные технологии и системы информационной безопасности. Как отметила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, требования к этим системам будут только возрастать.

Аркадий Лобас, генеральный директор компании «ФлексСофт», член Совета Ассоциации банков России, выступил с предложением консолидировать усилия банков по созданию инфраструктурной компании, которая будет предоставлять информационные технологии и услуги по информационной безопасности банкам в формате аутсорсинга. Также предложил принять активное участие в этом проекте Банку России.

Создание аутсорсинговой инфраструктурной компании решает множество серьезных вопросов, стоящих перед финансовыми организациями. Переход банков на аутсорсинг приводит к снижению затрат на содержание инфраструктуры и ИТ-специалистов, обеспечивает более высокое качество предоставляемых услуг, позволяет оптимизировать налогообложение, избавиться от непрофильной деятельности. В аспекте импортозамещения с банка-партнера снимается необходимость капитальных вложений в приобретение нового программного продукта, участия в его доработке и тестировании. Также с банка-партнера снимается необходимость капитальных вложений в системное программное обеспечение и аппаратные комплексы, вопрос по которым сегодняшний момент стоит особенно остро. Предложение было поддержано участниками встречи.