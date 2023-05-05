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«Лента» внедряет оплату по QR-кодам через СБП

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть, внедрила в магазинах способ оплаты товаров по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).

Компания запустила несколько способов оплаты товаров через Систему быстрых платежей. В магазинах Поволжья на кассах будут размещены специальные наклейки с встроенным NFC-чипом. Клиент сможет оплатить товары двумя способами: отсканировать код или приложить смартфон. В остальных регионах клиенты смогут отсканировать QR-код с дополнительного чека и оплатить покупку в мобильном приложении банка, подтвердив платёж. На кассах самообслуживания QR-код будет отображаться на экране.

Благодаря внедрению технологии покупатели смогут пользоваться удобным для них безналичным способом оплаты. «Лента» тестирует два решения, чтобы проанализировать, какое из них наиболее удобно для клиента.

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Компания внедрила сервис при участии «Национальной системы платёжных карт», партнёром выступил Газпромбанк.

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