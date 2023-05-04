Анализ российского рынка электромобилей: итоги 2022 года

В апреле-мае 2023 г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка электромобилей.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок электромобилей: итоги 2022 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2022 г. существенная изменилась ситуация с экспортно-импортными поставками. Так, по итогам 2022 г. объем импорта был зафиксирован на уровне чуть более 500 единиц и существенно сократился, в частности, на 53,2%. В то время как в 2021 г. импорт электромобилей в Россию составил 1 154 единиц и вырос на 54,6%. Всплеск импортных поставок электрокаров наблюдался именно в 2019 г. В частности, объем увеличился на 331%. Об этом CNews сообщили представители NeoAnalytics.

По странам импортерам существенных изменений зафиксировано не было. В 2021 г. основные страны-импортеры электромобилей в России являлись Германия, Бельгия, Австрия и др. На Германию и Бельгию пришлось около 90% в общем объеме импорта. По итогам 2022 г. основными странами-импортерами электромобилей в Россию также стали Германия и Бельгия.

В плане экспортных поставок, то по данным за 2022 г. объем экспорта электромобилей составлял всего 12 единиц и также существенно сократился.

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Годом ранее экспорт из России составил 49 единиц и вырос на 63,3%. В силу того, что производство электромобилей в России началось только в 2022 г., экспорт электромобилей до 2022 г. является реэкспортом зарубежной продукции.

В 2021 г. основными странами-экспортерами электромобилей из России стали страны СНГ, такие как Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и др. Но, по итогам 2022 г. структура основных стран-экспортеров электромобилей существенно поменялась. На первое место вышли такие страны, как Турция, ОАЭ и Германия.