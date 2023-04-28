«Мегафон» запустил LTE на родине композитора М.И. Глинки

«Мегафон» запустил LTE в деревне Новоспасское – родине композитора М.И. Глинки, где сейчас проживает чуть более 100 человек. Аналитики компании отмечают, что теперь как местные жители, так и гости, приезжающие посетить родовое имение композитора, могут пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Построенная инфраструктура работает в диапазоне 1800 МГц. За счет проникающей способности частот данный диапазон обеспечивает наилучшее покрытие сети как снаружи, так и внутри помещений, а также предоставляет доступ к высоким скоростям мобильного интернета. Сейчас местные жители могут учиться и работать удаленно, совершать покупки онлайн и молниеносно передавать по сети любые тяжелые файлы, а гости вести прямые эфиры и в режиме реального времени выкладывать в соцсети фоторепортажи из популярной туристической локации региона.

Новые объекты связи предоставили абонентам «Мегафона» не только преимущества быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE. Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет-сессию во время разговора. По статистике уже более 56% звонков в сети оператора в регионе совершаются в LTE.

«Мы активно расширяем сеть в Смоленской области, уделяя особое внимание важным туристическим точкам региона. Новоспасское – значимый пункт для развития местного туризма. Здесь ежегодно в начале лета собираются сотни меломанов на старейший в России фестиваль классической музыки. Традиционно фестивальная декада начинается в Смоленске, а заканчивается на родине композитора. В этом году фестиваль состоится в 65 раз – в дни концертов в усадьбе будет особенно многолюдно. Наша задача – обеспечить качественными услугами мобильной связи жителей деревни и гостей фестиваля, чтобы они могли оперативно делиться впечатлениями с близкими в сети», - сказал директор «Мегафона» в Смоленске Дмитрий Сенигов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.