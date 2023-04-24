R-Style Softlab выпустила модуль для упрощения работы с мобилизованными

R-Style Softlab представила новый программный продукт в линейке решений для взаимодействия с государственными информационными системами — модуль «RS-Connect. ФНС. Получение сведений о мобилизованных». Модуль предназначен для электронного взаимодействия банка с Федеральной налоговой службой с целью получения данных о мобилизации своих клиентов — физических лиц (в том числе граждан, являющихся учредителями/руководителями организаций — юридических лиц), проходящих военную службу по контракту в соответствии с указом Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647.

В модуле формируется электронный запрос с целью получения сведений о факте начала и окончания мобилизации гражданами, который отправляется в ФНС. Здесь же происходит прием, обработка и сохранение ответа, полученного от ФНС. Взаимодействие осуществляется через СМЭВ. Полученные данные о мобилизации используются банками для своевременной проверки и подтверждения прав клиента на кредитные каникулы или на приостановление исполнительного производства.

Модуль обеспечивает: сокращение рисков при выдаче кредитов по программе «Кредитные каникулы»; эффективное исполнение документооборота, когда у мобилизованных появляется право подать в банк заявление о приостановлении исполнительного производства; гарантированное и быстрое подтверждение статуса мобилизованного; повышение удобства клиентов, которым теперь не нужно приносить документы, подтверждающие участие в СВО; минимизацию рисков неисполнения требований Федеральных законов №106-ФЗ от 3 апреля 2020 г., 377-ФЗ от 7 октября 2022 г. и 603-ФЗ от 29 декабря 2022.

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«Согласно законодательству, банки обязаны предоставлять различные льготы тем клиентам, которые были мобилизованы. Наш новый коннектор “RS-Connect. ФНС. Получение сведений о мобилизованных” призван помочь банку быстро получить гарантированные сведения о мобилизации из ФНС через СМЭВ. Больше не придется требовать подтверждающие документы от клиента или запрашивать их в бумажном виде из других организаций — достаточно просто создать запрос в СМЭВ, и сразу придет ответ с необходимой информацией», — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab.