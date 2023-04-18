Спрос на товары для умного дома вырос в 1,5 раза

Популярность умных решений для дома стремительно растет. В январе-марте 2023 г. продажи гаджетов для умного дома в объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota выросли на 52% по сравнению с I кварталом 2022 г. Одной из причин роста стала доступность устройств – средняя цена гаджетов за год снизилась на треть. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона»

Самой быстрорастущей категорией стали смарт-розетки. Продажи устройств для экономии электричества увеличились на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. На втором месте находятся интеллектуальные системы освещения, их продажи были выше на 40%. Также покупатели активно приобретали различные датчики, рост в этой категории составил 17%.

Умные лампы остаются главным элементом умного дома. Интеллектуальные системы освещения занимают около 60% продаж умных устройств. Производители активно расширяют свой ассортимент. К примеру, лидером продаж стала новинка, появившаяся в конце 2022 г. - умная лампочка «Яндекс».

«Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35%. Производители стали выпускать экономичные решения за счет упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Например, сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 руб,, то сейчас новинки можно приобрести за 699 руб.», - отметил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

За последний год «Мегафон» значительно расширил ассортимент. В течение 2023 г. планируется увеличить количество товаров для умного дома более чем на 30%, в том числе за счет российских брендов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.