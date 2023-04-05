ComBox Technology и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов

ComBox Technology и «Ред софт» в рамках технологического партнерства подтвердили совместимость системы видеонаблюдения VMS ComBox Technology с операционной системой «Ред ОС». Импортонезависимый программный комплекс предназначен для контроля и обеспечения безопасности органов государственной власти, корпораций с государственным участием, а также небольших организаций.

Система видеонаблюдения VMS ComBox Technology – программный продукт для построения системы безопасности любого масштаба, способный объединять в себе все необходимые элементы отдельных узлов безопасности – от управления освещением, до пожарной сигнализации. Система позволяет управлять видеоархивом, осуществлять поиск по видеоархиву, производить наблюдение в режиме реального времени с любого устройства, имеющего доступ в интернет или подключенного в приватный контур безопасности. VMS ComBox Technology дооснащается системой видеоаналитики поведения людей ComBox MV без каких-либо дополнительных работ и манипуляций.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры.