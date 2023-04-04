RuVDS начал предоставлять услуги виртуального хостинга в Казахстане

Российский хостинг-провайдер RuVDS запустил новые площадки с виртуальными серверами в Казахстане. Возможность выбрать IaaS-инфраструктуру в одном из двух новых дата-центров доступна на сайте компании.

Услуги предоставляются на базе коммерческих центров обработки данных (ЦОД) «Транстелекома» (Казахстан), в которых RuVDS разместила собственное серверное оборудование в рамках договора, заключенного между сторонами. В общей сложности хостинг-провайдер планирует вложить в покупку собственного серверного оборудования для реализации проекта 50 млн руб. Объемы инвестиций могут быть увеличены при условии повышенного спроса.

«Используя 23-летний опыт в отрасли, «Транстелеком» создал простую, гибкую и надежную основу для различных проектов чтобы предложить ее использование с самыми лучшими условиями. В данном проекте мы применили услугу SmartHands, которая позволяет выполнить необходимые работы по обслуживанию, монтажу, диагностике оборудования и устранению неполадок без личного присутствия клиентов на территории ЦОД. Работы с оборудованием проводятся сотрудниками техподдержки ЦОД АО «Транстелеком» по запросу клиентов, это удобное предложение не только для казахстанского бизнеса, но и для стран ближнего и дальнего зарубежья», – сказал Ерлан Минавар, заместитель председателя правления по стратегическому развитию и инновациям компании «Транстелеком».

Дата-центры, обеспечивающие работу компании в республике, находятся в Алма-Ате и Астане.

Как выглядит импортозамещение для бесперебойного энергоснабжения Техника

«Выход на рынок Республики Казахстан – важный шаг для развития Ruvds, плюсы от которого оценит множество наших клиентов. Аренда виртуального сервера в Казахстане позволит существенно уменьшить время отклика и загрузки для конечного пользователя, который находится в Среднеазиатском регионе. Кроме того, в случае необходимости запуска работы «на месте» клиент сможет выбрать проверенную компанию со знакомой тарифной сеткой и списком дополнительных опций. Оплатить хостинг можно будет привычными методами, в том числе с помощью пластиковых карт, выпущенных в Казахстане и других странах», – отметил Никита Цаплин, основатель и генеральный директор RuVDS.