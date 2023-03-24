Только двое из 100 программистов уверены, что их работу в ближайшие 10 лет отберут роботы

Раньше в полную автоматизацию своей работы больше всего верили операторы кол-центров, сегодня — менеджеры по туризму. Переводчиков, убежденных в скорой победе искусственного интеллекта в их профессии, за три года стало больше в два раза. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 2500 представителей распространенных профессиональных групп из всех округов страны.

Программисты в 2023 г. в 38% случаев считают, что людей их профессии в ближайшие 10 лет могут частично заменить машины, а в 56% не согласны с таким суждением. Только 2% считают, что «роботы» заменят их труд полностью. 4% затруднились ответить. В 2020 г. эти значения равнялись 27%, 67% 4% и 2%, а в 2016 г. 30% были уверены что их заменят частично, 6%, что полностью, а 63% − что не согласны с таким утверждением. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Студент РГГУ защитил дипломную работу по менеджменту, написанную ChatGPT. Среди российских менеджеров в полной или частичной победе искусственного интеллекта в их сфере убеждены более 40%. Так, например, в полную автоматизацию своей деятельности в течение ближайшего десятилетия верит 31% менеджеров по туризму (три года назад — 16%), еще 40% сегодня считают, что алгоритмизации подвергнется часть их обязанностей.

Переводчиков, убежденных в том, что их полностью заменят роботы, с 2020 г. также стало больше в два раза. Еще 57% считают, что автоматизации не миновать, но часть функций останется за людьми.

В том, что роботы полностью или частично заменят их на работе, убеждены 59% официантов, 58% пекарей и кондитеров, 57% менеджеров по работе с клиентами.

Реже всего прогнозы о замене своего труда алгоритмами поддерживают врачи (25%), строители (27%) и учителя (28%). Кстати, педагогов, предрекающих победу искусственного интеллекта, за три года стало меньше, видимо, у них было время оценить последствия удаленного обучения в ковид.

В возможность полной или частичной роботизации своей профессии стали реже верить сварщики, водители, строители, операторы кол-центров, бухгалтеры.

Дизайнеры и программисты, напротив, чаще говорят о том, что искусственный интеллект и дальше продолжит отбирать их функции, впрочем, полного отказа от человеческого труда в их сфере в ближайшие 10 лет не случится.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 386

Время проведения: 13 февраля — 22 марта 2023 г.

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Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 2500 респондентов — по 100 представителей 25 профессиональных групп.