«Яндекс Go» с помощью Live Activity покажет статус заказа на экране блокировки iPhone

«Яндекс Go» с помощью Live Activity покажет статус заказа на экране блокировки iPhone.

Теперь чтобы проверить время до подачи автомобиля, узнать его номер и цвет, больше не нужно заходить в приложение. Детали о заказе такси в «Яндекс Go» будут видны прямо на заблокированном экране в специальном виджете. В нем же одним нажатием можно связаться с водителем через кнопку «Уже выхожу», а после завершения поездки — поставить оценку.

Функция реализована на основе интерактивных сообщений Live Activity, которые доступны на платформе iOS. Отображение статуса заказов такси на экране блокировки iPhone будет доступно в «Яндекс Go» постепенно и после обновления приложения до последней версии. Ранее «Яндекс лавка» добавила в своё приложение эту функцию.

Функция Live Activity, которую Apple добавила в iOS 16.1, позволяет следить за разными событиями в режиме онлайн на экране блокировки смартфона. Если в телефоне есть несколько приложений, которые работают с этой функцией, то система автоматически показывает на экране блокировки новые события, которые происходят в этих приложениях.

В погоне за трендом на супераппы Цифровизация

«Яндекс Go» — это единая платформа для решения повседневных задач в городе. Приложение помогает быстро добраться в нужное место на общественном транспорте, такси, каршеринговом автомобиле или машине с персональным водителем, а также с экспресс-доставкой блюда из ресторанов, продуктов и других товаров из магазинов, отправкой посылок и перевозкой грузов. «Яндекс Go» можно скачать в Google Play и App Store.