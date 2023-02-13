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Платформа Elementary выявила самые востребованные виды разметки данных

Команда платформы Elementary (проект VS Robotics) проанализировала задачи по подготовке данных от заказчиков и выявила самые востребованные виды разметки по итогам прошлого года. Более половины заданий, размещенных на платформе, связаны с разметкой текста. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics.

40% от общего объема всех заданий на платформе занимает разметка текста: оценка и классификация текста по набору характеристик, выделение именованных сущностей (NER) и ключевых слов, расстановка знаков препинания, ударений. В 2022 г. спрос на данную разметку увеличился на 15% по сравнению с 2021 г. Кроме того, вдвое вырос запрос на разметку сложных текстовых диалогов (20% заданий) для обучения моделей, способных отвечать на сложносочиненные предложения человека на широкую тематику.

Разметка изображений занимает второе место по количеству запросов (22%). Такую разметку чаще всего заказывают производители умных устройств, разработчики мобильных приложений, а также программного обеспечения для умных видеокамер.

В числе прочих задач – разметка аудио и видео (13%) и так называемые «полевые задания» по сбору необходимых данных (5%), требующие дополнительных физических действий (например, сфотографировать припаркованный автомобиль на тротуаре или определить располагается ли по данному адресу физически конкретная компания с определённым названием).

«Развитие искусственного интеллекта невозможно без разметки данных, необходимых для машинного обучения. В связи с растущей популярностью использования голосовых помощников, пришедшим на замену IVR-меню, мы видим значительное увеличение количества запросов на разметку текста. Эта тенденция наблюдается во всех организациях финансовой сферы, в учреждениях здравоохранения. С каждым годом рынок разметки данных охватывает все больше сфер и это ставит перед нами более сложные и амбициозные задачи», – отметил руководитель VS Robotics Дмитрий Теплицкий.

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Платформа Elementary – универсальная площадка для быстрой разметки большого массива данных, которые в дальнейшем будут использованы для совершенствования алгоритмов и машинного обучения.

VS Robоtics – бренд компании «Активбизнесконсалт», входящей в экосистему «Сбера». Команда VS Robоtics создает ИТ-решения в области речевых технологий и искусственного интеллекта, которые помогают бизнесу сокращать расходы на коммуникации с клиентами, повышают эффективность рабочих процессов.

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