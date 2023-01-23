«Яндекс маркет» начал развивать сеть ПВЗ в малых городах

«Яндекс маркет» начал развивать сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в небольших населённых пунктах, а не только в крупных городах-миллионнерах, как было до сих пор. ПВЗ «Маркета» теперь можно открыть там, где живет до 50 тыс. человек. Для этого сервис запустил новый формат ПВЗ, специально разработанный для таких локаций. Новая возможность позволяет предпринимателям в небольших населённых пунктах развивать бизнес с помощью ПВЗ «Маркета», покупателям — получать заказы через ПВЗ даже там, где раньше это было невозможно, а продавцам — расширить географию продаж.

Новый тип ПВЗ сервис назвал «Лёгкий старт». Открыть такой пункт в маленьком городе или деревне просто — для этого достаточно минимальных вложений. К тому же не обязательно выполнять все условия по оформлению и организации точки, как в случае с ПВЗ в крупных городах.

Открыть ПВЗ «Лёгкий старт» можно и без аренды помещения — например, в собственном деревенском магазине. «Маркет» бесплатно выдаёт партнёру внешнюю вывеску и рекламные материалы. Оформлять пункт по всем рекомендациям брендбука сервиса не нужно — к примеру, красить стены в жёлтый, белый и серый цвета. Но если партнёр захочет, он сможет это сделать. Владельцы ПВЗ «Лёгкий старт» смогут зарабатывать на выдаче заказов, а покупатели — экономить на доставке.

Уже сейчас открыть такие пункты можно в Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Удмуртской и Свердловской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Башкортостане. Сервис будет расширять сеть ПВЗ «Лёгкий старт» и в ближайшее время планирует открыть не меньше 1 тыс. точек.

Вся сеть ПВЗ «Маркета» объединяет больше 10 тыс. пунктов, в том числе партнёрские. В этом году сервис планирует увеличить её до 20 тыс. точек.