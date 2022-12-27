Новая клавиатура XK1 от GMNG

Бренд игровой периферии GMNG представил беспроводную игровую клавиатуру XK1, которую отличают оригинальный внешний вид, компактные размеры, выносливый аккумулятор и механические переключатели GMNG RED. Об этом CNews сообщили представители GMNG.

GMNG XK1 – это компактная клавиатура формата 60%: ее размеры составляют 290х38х120 мм, а вес ― 530 граммов. Дизайн дополняется подсветкой и абстрактным рисунком на клавише «Пробел».

Гаджет не займет много места на компьютерном столе и поместится в сумку или рюкзак, если геймер захочет взять его с собой.

Несмотря на небольшое, по сравнению с полноразмерными клавиатурами, количество клавиш ― 61, GMNG XK1 не уступает им в функциональности. Благодаря сочетаниям клавиши Fn и различных кнопок, пользователь может задействовать множество команд, включая управление подсветкой и музыкальным плеером, активацию макросов, переключение режимов работы и др. Альтернативные команды указаны на клавишах, поэтому игроку не потребуется постоянно держать их в памяти.

Помимо этого, модель оснащена мультимедийными клавишами и колесом регулировки громкости.

GMNG XK1

GMNG XK1 можно подключить к ПК, используя кабель USB Type-C, а также беспроводные интерфейсы: Bluetooth и радиоканал 2,4 ГГц. Клавиатура поддерживает беспроводное подключение на расстоянии до 10 метров от передатчика, а при проводном подключении использует прочный кабель в оплетке, с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром.

Встроенной батареи емкостью 2000 мАч достаточно для работы клавиатуры на одном заряде в течение семи дней. Полная зарядка аккумулятора занимает два часа.

Новинка использует механические переключатели GMNG RED, ресурс которых рассчитан на 50 млн нажатий. Свитчи активируются с минимальным усилием и обеспечивают исключительно точный контроль в любых играх, будь то одиночные приключенческие тайтлы или сетевые соревновательные шутеры.

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Также стоит отметить функцию Anti-ghosting для всех клавиш: она устраняет проблему фиктивных нажатий, которая характерна для мембранных клавиатур и может повлиять на результаты в игре. С Anti-ghosting игрок может одновременно зажать неограниченное число клавиш на клавиатуре, и команда от каждой из них будет зарегистрирована.

GMNG XK1 дополнена настраиваемой подсветкой, кириллическими символами на клавишах, возможностью настройки функций без установки ПО ― все необходимые пользователю опции можно задать с помощью сочетаний клавиш.

Новинка уже поступила в продажу.

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GMNG — это производитель компьютерной периферии и игровых устройств.

Официальным дистрибьютором торговой марки GMNG на территории России является компания Merlion.