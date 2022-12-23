Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала гибридный квадроцикл

Гибридный квадроцикл, в котором одна из осей приводится в движение от электрического привода, разработал научно-технический центр «Приводная техника» из особой экономической зоны Москвы совместно со специалистами МГТУ имени Баумана. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Гибридный квадроцикл универсален: он подойдет как для экстренных служб, поскольку может преодолевать бездорожье, так и для туристических поездок – электропривод обеспечивает бесшумную и плавную поездку.

«Специалисты предприятия и МГТУ имени Баумана разработали гибридный квадроцикл на базе уже существующей бензиновой модели. Пока это выставочный образец, однако в дальнейшем компания планирует наладить выпуск новой модификации. Мощности научно-технического центра позволяют производить до 30 тыс. электроприводов для транспорта в год. Из них до 5 тыс. – именно для мотовездеходной техники», – сказал Владислав Овчинский.

В шестиколесном транспортном средстве две оси приводятся во вращение двигателем внутреннего сгорания (ДВС), а одна – электроприводом. При этом команде разработчиков удалось за короткий срок синхронизировать работу ДВС и электромотора, а также достичь высоких показателей проходимости.

«Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» создает инновационную продукцию в области промышленной автоматизации и приводной техники, опираясь на собственную научную и производственную базу. Одно из перспективных направлений ее работы – это электроприводы. Продукция научно-технического центра не уступает в качестве зарубежным аналогам», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

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Это стало возможным благодаря легкому и мощному электроприводу из линейки EDM. Несмотря на свою небольшую массу, такие приводы имеют более высокие обороты, а значит, они более мощные и эффективные. Так, коэффициент полезного действия на определенных режимах работы достигает 95 процентов.

«На зарубежных рынках каждая уважающая себя компания уже имеет в своем модельном ряду электрокар. Это перспективное направление, поэтому наша компания идет в ногу со временем, с понимаем современных тенденций. Наш вклад в российские модели электрокаров – электроприводы. Этот сегмент российского рынка сейчас развивается, а мы своей продукцией можем способствовать этому росту», – сказал руководитель проектов компании НТЦ «Приводная техника» Антон Пашигорев.

НТЦ «Приводная техника» стал участником кластера электромобилестроения, который был создан в этом году. В его состав уже входит около 40 научно-исследовательских, производственных и других организаций.