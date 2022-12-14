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Wildberries запустил маркетплейс сервисных услуг

Wildberries совместно с партнерами предложил покупателям дополнительные сервисные услуги, которыми они могут воспользоваться как при приобретении крупногабаритных товаров, так и как отдельную услугу

Теперь при заказе комода, раковины, холодильника, стиральной машины и других габаритных и сложных технических товаров покупатели могут воспользоваться услугами по их сборке, установке и подключению. Предложения дополнительных сервисных услуг начали отображаться в карточках товаров в разделе рекомендаций на онлайн-площадке.

Первыми крупными партнерами стали сервис «Руки» и сервисный центр «А-айсберг». На первом этапе услуга доступна на клиентском сайте Wildberries, позднее предложения появятся и в мобильных приложениях на Android и iOS.

Минимальная стоимость услуг мастера – 1,5 тыс. руб. за сборку рабочего стола и до 9 тыс. руб. за более сложные работы – установку и подключение душевой кабины. Также покупателям доступна сборка корпусной и мягкой мебели, подключение сантехники, электрики, бытовой и климатической техники – всего свыше 80 предложений. Кроме того, предоставляются услуги и по их ремонту.

Сервис доступен жителям крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани – всего около 40 населенных пунктов. В дальнейшем онлайн-площадка планирует расширит географию сервиса благодаря привлечению новых партнеров и исполнителей.

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«Видим высокий интерес покупателей к товарам для дома и ремонта: за 11 мес. 2022 г. продажи мебели и различных предметов интерьера выросли на 129% год к году, DIY-товаров – на 178%, а бытовой техники – на 86%. Вместе с покупками востребованы и сервисные услуги: пользователям удобно, что на одной площадке можно и крупногабаритный товар заказать, и осуществить его подключение или сборку. Ожидаем, что дополнительные сервисы повысят интерес к данным категориям товаров – это позволит поддержать и продажи наших предпринимателей», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Продавать свои услуги на Wildberries могут как представители сервисных компаний, так и самозанятые. Вне зависимости от масштабов бизнеса торговая комиссия для них составит всего 5%.

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