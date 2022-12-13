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ОС «Аврора» 4.0 будет защищена решениями «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» выпустила защитное решение Kaspersky Endpoint Security для текущей версии российской мобильной ОС «Аврора».

Теперь мобильные устройства сотрудников на базе ОС «Аврора» будут защищены от вирусов и других вредоносных приложений. Решение также проверяет все файлы на устройстве и удаляет обнаруженные угрозы. Kaspersky Endpoint Security for Aurora это актуальная база данных сигнатур вредоносных объектов и подробные отчеты о работе с возможностью фильтрации и отправкой на сервер. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

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«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 240 тыс корпоративных клиентов во всем мире.

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Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам.

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