«Т-ком» и Softline будут сотрудничать в построении сетей передачи данных

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности ГК Softline и российский производитель телекоммуникационного оборудования для построения корпоративных сетей передачи данных «Т-ком» заключили соглашение о партнерстве. Это позволит компаниям продвинуться на российском рынке построения корпоративных сетей.

«Т-ком» входит в топливную компанию «Росатома» ТВЭЛ и производит коммутаторы агрегации, ядра и доступа для построения сетей любого уровня и масштаба. В настоящий момент модельный ряд компании составляет более 70 коммутаторов. Также вендор имеет порядка 15 сервисных центров в России, а качество и функциональность его оборудования подтверждены предприятиями атомной отрасли.

Благодаря партнерству Softline пополнила портфель отечественного телекоммуникационного оборудования и сможет предлагать решения для построения сетей государственным учреждениям и субъектам критической информационной инфраструктуры, для которых особенно важна технологическая независимость. Также компания сможет сотрудничать с операторами связи и предприятиями, участвующими в реализации федеральных проектов и программ, предусматривающих использование оборудования, произведенного в России. Линейка коммутаторов доступа «Т-ком» планируется к включению в Единый реестр радиоэлектронной продукции в 2022 г. Кроме того, вендор планирует выпуск продукции, сертифицированной ФСТЭК.

Важным фактором партнерства также стал тот факт, что Softline имеет собственные центры компетенций по сетевым технологиям и штат высококвалифицированных технических специалистов, прошедших обучение по телекоммуникационному оборудованию и способных выполнять работы по внедрению любой сложности.

Сотрудничество даст «Т-ком» возможность продвигать продукцию по всей территории России – офисы Softline расположены практически во всех регионах России, а также в СНГ. При этом любой клиент сможет предварительно ознакомиться с оборудованием: компания «Т-ком» имеет большой демо-фонд, поэтому Softline будет предоставлять заказчикам демонстрационные наборы для тестирования.

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«Включение компании «Т-ком» в пул компетенций Softline – это прекрасная возможность для нас усилить представленность компании на рынке телекоммуникационного оборудования и расширить наши возможности по импортозамещению. Оборудование вендора производится в России: на Московском заводе полиметаллов (ТВЭЛ). При этом компания планирует максимизировать долю производства оборудования на территории РФ, и мы нацелены на продуктивное совместное развитие на отечественном рынке», – отметил Виталий Левицкий, менеджер по развитию бизнеса в ГК Softline.

«Благодаря нашей совместной работе мы сможем предложить свою продукцию максимально широкому кругу заказчиков на всей территории РФ. Партнерство с компанией Softline открывает перед нами хорошие возможности развития в рамках продвижения продукции «Т-ком» заказчикам, поскольку у партнера есть все ресурсы для успешной совместной работы. Уверен, что сотрудничество наших компаний будет способствовать качественному развитию бизнеса и решению задач в области импортозамещения», – отметил менеджер развития партнерской сети «Т-ком» Илья Нестеров.