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«Яндекс» начал продавать умные устройства с «Алисой» в Узбекистане

Станции с «Алисой» и устройства для умного дома «Яндекса» начали продаваться в Узбекистане у местных ритейлеров. При покупке умной колонки пользователи получат подписку «Яндекс плюс». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С единой подпиской на сервисы «Яндекса» можно слушать через «Станцию» музыку, персонально подобранные плейлисты или подкасты. «Алиса» в умной колонке может занять ребенка развивающей игрой или сочинить вместе с ним сказку, подскажет, какая на улице погода, или напомнит купить продукты. «Алиса» любит и умеет общаться, поэтому она легко поддержит разговор, если вдруг стало скучно. Пока только на русском языке.

Помимо этого, голосовой ассистент «Яндекса» поможет управлять умными устройствами — они подключаются через приложение «Дом с Алисой». В нем можно не только управлять устройствами умного дома по отдельности, но и создавать целые сценарии. Например, одной фразой можно выключить свет, зажечь ночник и поставить колыбельную в детской.

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Умные колонки «Яндекса»

Сейчас модельный ряд умных колонок с «Алисой» состоит из «Станции лайт», «Станции мини», «Станции мини» с часами, «Станции» и «Станции макс». Приобрести устройства «Яндекса» можно в магазинах электроники Media Park, Texnomart, Credit Asia, Joy Box и у других ритейлеров.

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Бизнес

Колонка «Лайт» стоит от 799 тыс. сумов, Станция «Мини» (без часов) — от 1,099 млн сумов, с часами — от 1,299 млн сумов, «Станция» — от 2,799 млн сумов, а «Станция макс» — от 4,599 млн сумов. Устройства умного дома (лампочка и розетка) будут доступны по цене от 299 тыс. сумов. Вместе с продажей колонок в Узбекистане «Яндекс» запускает службу поддержки пользователей и сервисный центр с гарантийным обслуживанием.

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