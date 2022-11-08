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«Мегафон» вдвое ускорил интернет в Майкопе

С начала 2022 г. «Мегафон» модернизировал базовые станции в наиболее загруженных локациях столицы республики — жилых кварталах и центральных улицах города. Расширение полосы для передачи данных в диапазоне 1800 МГц позволило увеличить емкость сети четвертого поколения — теперь базовые станции одновременно обслуживают гораздо больше пользователей с сохранением высокой скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Модернизация затронула 93% базовых станций этого частотного диапазона в городе. В результате, абоненты могут даже в пиковые часы использовать цифровые сервисы без потери скорости. Оператор перераспределил частоты и расширил спектр, благодаря этому скорость мобильного интернета выросла в два раза.

«Технология LTE стала основной в регионе: на сети четвертого поколения приходится 86% интернет-трафика. При этом в октябре 2022 г. объем данных в 4G на 26% превысил прошлогодние показатели. Мы перевели частотный ресурс в стандарт LTE, чтобы при растущей нагрузке предоставить пользователям уверенное голосовое соединение и стабильный интернет», — сказал директор «Мегафона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Помимо улучшения показателей мобильного интернета модернизация инфраструктуры также расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает высокое качество передачи голоса, отсутствие посторонних шумов и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и передавать данные в Сети.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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