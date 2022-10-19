Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы
|

Минцифры запустило маркетплейс российского ПО

Минцифры России объявило о запуске маркетплейса российского ПО. На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Правообладатели для размещения своих решений на маркетплейсе подают заявки на «Госуслугах».

Russoft.ru — это площадка для взаимодействия разработчиков и заказчиков ПО. Сейчас на маркетплейсе уже более 1 тыс. решений.

На страницах продуктов описаны их основные характеристики: функциональность; стоимость; совместимость с операционными системами; зарубежные аналоги, которые может заместить ПО.

Удобная навигация позволяет заказчику выбрать продукт: по категории: средства разработки, системное ПО, информационная безопасность и другие; по отрасли применения: образование, промышленность, финансы и другие.

В ближайшее время функционал Russoft.ru расширится: появятся рейтинги продуктов; можно будет оставлять отзывы.

В тестовом режиме маркетплейс начал работу в сентябре 2022 г. Первыми пользователями стали представители профильных ассоциаций, компаний-разработчиков и заказчиков ИТ-решений. Их комментарии и предложения были учтены при доработке сайта.

Идеи по развитию маркетплейса можно направлять на почту offer@russoft.ru.

Алексей Павлов, Ростелеком-Солар: Сейчас происходит трансформация устоявшихся представлений об ИБ как о строго внутренней функции
Безопасность

«Сейчас на маркетплейсе представлено более 1 тыс. продуктов от почти 600 российских компаний, и их число будет постоянно расти. Новая площадка должна стать реальным инструментом продвижения программного обеспечения на российском, а в перспективе — и на зарубежном рынке. Функционал дополнится рейтингами и отзывами, успешными кейсами внедрения, данными о совместимости софта с российским оборудованием», — сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

«Маркетплейс очень важен для российской промышленности, так как позволит отраслям развиваться на основе суверенных цифровых решений. Площадка будет активно использоваться как разработчиками, так и заказчиками ИТ-решений, открывая доступ к проверенному программному обеспечению с полной информацией о функциональности ПО, его стоимости, совместимости с операционными системами, а также с указанием зарубежных аналогов», — отметил генеральный диреткор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

«Создание маркетплейса отечественного ПО – это логичное и правильное продолжение работы по импортозамещению в рамках ИЦК и ЦКР, которая ведется по поручению председателя Правительства Михаила Мишустина. Компании, входящие ассоциацию «Руссофт» успешно проверили функционал портала, и правление без сомнений предложило передать для него адрес, который очень точно соответствует замыслу маркетплейса», – сказал президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

«Подобная площадка в первую очередь позволит всем пользователям получить доступ к доверенному программному обеспечению. С точки зрения кибербезопасности это также шаг в сторону более эффективного и ответственного подхода к выбору аналогов иностранного ПО», — сказал генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти порекомендовали российской промышленности отказаться от WhatApp и Zoom

Виртуальный программист Microsoft ворует у разработчиков открытый код и выдает его за свой

Пароли больше не нужны. В Chrome и Android появилась авторизация нового типа

Пользователи во всем мире устали от порталов госуслуг. Они слишком сложны в освоении и запутаны в использовании

Запрещенный Instagram* внезапно стал доступен в России. Но только пока Роскомнадзор чинит блокировочное «железо»

В России рухнули цены на DDoS-атаки, взлом и вредоносное ПО. По отдельным позициям падение в 27 раз

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября