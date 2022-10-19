Минцифры запустило маркетплейс российского ПО

Минцифры России объявило о запуске маркетплейса российского ПО. На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Правообладатели для размещения своих решений на маркетплейсе подают заявки на «Госуслугах».

Russoft.ru — это площадка для взаимодействия разработчиков и заказчиков ПО. Сейчас на маркетплейсе уже более 1 тыс. решений.

На страницах продуктов описаны их основные характеристики: функциональность; стоимость; совместимость с операционными системами; зарубежные аналоги, которые может заместить ПО.

Удобная навигация позволяет заказчику выбрать продукт: по категории: средства разработки, системное ПО, информационная безопасность и другие; по отрасли применения: образование, промышленность, финансы и другие.

В ближайшее время функционал Russoft.ru расширится: появятся рейтинги продуктов; можно будет оставлять отзывы.

В тестовом режиме маркетплейс начал работу в сентябре 2022 г. Первыми пользователями стали представители профильных ассоциаций, компаний-разработчиков и заказчиков ИТ-решений. Их комментарии и предложения были учтены при доработке сайта.

Идеи по развитию маркетплейса можно направлять на почту offer@russoft.ru.

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«Сейчас на маркетплейсе представлено более 1 тыс. продуктов от почти 600 российских компаний, и их число будет постоянно расти. Новая площадка должна стать реальным инструментом продвижения программного обеспечения на российском, а в перспективе — и на зарубежном рынке. Функционал дополнится рейтингами и отзывами, успешными кейсами внедрения, данными о совместимости софта с российским оборудованием», — сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

«Маркетплейс очень важен для российской промышленности, так как позволит отраслям развиваться на основе суверенных цифровых решений. Площадка будет активно использоваться как разработчиками, так и заказчиками ИТ-решений, открывая доступ к проверенному программному обеспечению с полной информацией о функциональности ПО, его стоимости, совместимости с операционными системами, а также с указанием зарубежных аналогов», — отметил генеральный диреткор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

«Создание маркетплейса отечественного ПО – это логичное и правильное продолжение работы по импортозамещению в рамках ИЦК и ЦКР, которая ведется по поручению председателя Правительства Михаила Мишустина. Компании, входящие ассоциацию «Руссофт» успешно проверили функционал портала, и правление без сомнений предложило передать для него адрес, который очень точно соответствует замыслу маркетплейса», – сказал президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

«Подобная площадка в первую очередь позволит всем пользователям получить доступ к доверенному программному обеспечению. С точки зрения кибербезопасности это также шаг в сторону более эффективного и ответственного подхода к выбору аналогов иностранного ПО», — сказал генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.